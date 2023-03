Généralistes : "Notre activité et notre investissement ne sont pas compris", déplore une médecin de Chauvigny

"Etant donné ce qu'il vient de se passer dans les négociations, je crains que ça ne change pas dans les trois mois à venir", résume Marie-France Tisseraud-Tartarin, médecin à Chauvigny, élue du Syndicat des médecins Libéraux et membre du bureau de l'URPS de Nouvelle Aquitaine. Ce mardi soir, les discussions entre les syndicats de généralistes et l'Assurance maladie ont pris fin sans accord sur une augmentation du tarif de la consultation. Une arbitre, haute fonctionnaire, a été nommée par l'exécutif pour mener dans les trois mois qui viennent une nouvelle concertation avant que l'Etat ne tranche.

"Il faut trouver comme attirer de jeunes médecins"

Marie-France Tisseraud-Tartarin est aussi maître de stage pour de futurs médecins. "Certains me disent attendre les conclusions de ces discussions pour savoir si ça vaut la peine de s'installe. On en est là !", résume-t-elle. Pour l'instant, selon cette praticienne "l'activité se fait au nombre d'actes et donc dans l'urgence, pour pouvoir tirer un revenu satisfaisant vu le nombre d'heures de travail". Elle ajoute que c'est sur ce point que les choses doivent évoluer. "Travailler comme tout à chacun et avoir une bonne qualité de vie, c'est tout simplement pas possible dans le monde libéral. Ou alors, on fait que des centres de santé avec des salaires et des structures déficitaires."