Généralistes en grève : "On gagne de moins en moins d'argent", alertent les médecins nordistes

Le téléphone des médecins généralistes sonne dans le vide, ce jeudi 1er décembre. Des syndicats appellent les 3.800 médecins du Nord et du Pas-de-Calais à la grève jusqu'à ce vendredi . Ils réclament la hausse des prix des consultations, pour rendre la profession plus attractive et pouvoir investir dans les cabinets. Les urgences seront renvoyées sur le 15.

Revaloriser le métier

Les généralistes espèrent aussi redonner ses lettres de noblesse à un métier de plus en plus difficile au quotidien, même pour les médecins chevronnés. Il est plus de 19h quand le docteur Marie-France Michel fait entrer sa dernière patiente de la journée dans son cabinet de Marquette-lez-Lille : "Là, je vais finir vers 20h, en étant arrivée à 7h30 du matin et en ayant mangé en 5 minutes", admet-elle.

Avec les départs en retraites des médecins alentours, elle gère de plus en plus de patients : 2.000 à elle toute seule. "J'ai un collègue qui est parti en retraite il y a quelques années, tous ses patients sans voitures se sont rapatriés sur mon cabinet. Moi, je ne sais pas dire non..." Même si cela veut dire gérer seule encore plus d'administratif : "Cela nous prend facilement 1 heure par jour... on ne fait que de la paperasse, on a beaucoup moins de temps pour nos patients !"

Sans compter les charges qui s'accumulent : la caisse de retraite, l'Urssaf, les impôts : "C'est sûr qu'on gagne correctement notre vie. Mais quand on voit tout ce qu'on donne, c'est dur. Les jeunes ne sont pas attirés." À 4 mois de la retraite, Marie-France Michel commence à s'inquiéter : "Je cherche des médecins pour me succéder. On a refait les locaux à neuf, on est à 5 minutes de Lille avec un parking privatif... mais on ne trouve personne !" Elle envisage déjà de repousser son départ à la retraite si elle ne trouve aucun candidat à la reprise.

Ne pas faire payer les patients

Un problème que règlerait en partie la hausse du prix des consultations. "Depuis 2011, le prix de consultation n'a pas augmenté, relève Bertrand Legrand, médecin à Tourcoing et président du syndicat CSMF généraliste Hauts-de-France. Mais les coût augmentent, ce qui veut dire que les médecins gagnent de moins en moins d'argent."

Selon lui, un médecin sur deux n'a ni femme de ménage, ni secrétariat dans son cabinet. "Cela veut dire qu'un médecin ouvre son courrier tout seul, passe une heure à nettoyer son cabinet chaque jour... On ne peut pas mettre du temps médical à faire ces tâches là !" Son syndicat demande le passage d'une consultation de 25 à 30 euros.

Le mouvement Médecins pour demain, à l'origine de la mobilisation, va plus loin et demande une hausse jusqu'à 50 euros, soit un doublement du prix. "La population vieillit, il est important qu'on puisse moderniser nos cabinets en achetant des dermatoscopes connectés par exemple", explique Guillaume Dewevre, médecin généraliste à Méricourt et coadministrateur du mouvement Médecins pour demain dans le Nord et le Pas de Calais. "Nous ne demandons pas que les patients paient plus, mais un vrai investissement de l'Etat dans la médecine générale."

Ce jeudi matin sur les ondes de France Info , le directeur de l'Assurance maladie s'est engagé sur une revalorisation des tarifs des consultations des généralistes, sans donner de chiffre précis.