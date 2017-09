Genoskin cultive de la peau humaine à Toulouse... et bientôt à Boston.

Depuis six ans, la start-up Genoskin est la seule au monde capable de maintenir en vie des morceaux de peau pour que l'industrie pharmaceutique ou cosmétique puisse expérimenter leurs produits. Devant le succès de ces "modèles", les Toulousains ont décidé d'ouvrir un laboratoire aux USA.

Génoskin est une alternative aux essais cliniques sur les animaux. L'idée est née dans la tête du fondateur de la start-up lorsqu'il effectuait sa thèse sur les maladies de peau rares. Trop d'essais sur des souris échouaient par manque de fiabilité, du coup Pascal Descargues a eu l'idée de collecter des échantillons de peau auprès des hôpitaux avec le consentement des patients. Il est désormais à la tête d'une société d'une dizaine de salariés.

Des modèles de peau adaptés à la "demande" des labos

La peau collectée provient le plus souvent d'opérations de chirurgie esthétique sur d'anciens patients obèses à qui on enlève les excédents après une forte perte de poids. L'hôpital prélève la peau pour le compte de Genoskin qui conditionne ensuite des "modèles", des échantillons, pas plus gros que le petit doigt (entre 1,1 et 2.3 cm).

Dans ce petit tube, un morceau de peau et des nutriments pour qu'il reste en vie pendant sept jours. - DR Genoskin

Les clients de Génoskin peuvent avoir besoin de tous types de peau pour tester un médicament ou un shampooing. Les tests sur les animaux sont interdits dans l'industrie cosmétique depuis 2013, et très encadrés pour la mise au point des médicaments. Genoskin propose donc une alternative. Plutôt qu'utiliser une souris ou une peau artificielle, des laboratoires en appellent aux Toulousains qui s'adaptent aux demandes. "On a un modèle de peau saine qui est commercialisée depuis quatre ans, détaille Emeline Pagès, chef de projet chez Genoskin, mais début octobre on va commercialiser un modèle, "inflammaskin," où l'on reproduit l'inflammation de la peau chez les patients atteints de psoriasis. On a espoir que ce modèle va énormément intéresser l'industrie pharmaceutique puisqu'il lui permettra de tester des médicaments contre le psoriasis, on peut aussi proposer des modèles avec des cheveux pour les études sur la calvitie".

Le jour de notre reportage, Genoskin préparait 48 échantillons de peau pour le Japon Copier

S'installer aux USA pour tenir les délais

Les échantillons de peau préparés par la start-up toulousaine ont une durée de vie de sept jours. Plus d'un client sur deux est dans l'univers pharmaceutique, les autres dans la chimie et la cosmétique. Quand on sait que Genoskin réalise 80% de son chiffre d'affaire à l'export, le timing est crucial. En général, la livraison aux quatre coins du monde se fait en deux jours maximum sauf dans un cas. La chef de projet de Genoskin, Emeline Pagès :

"Aujourd'hui le plus gros marché pharmaceutique est américain. Pour envoyer aux USA et passer les douanes il faut au moins trois jours et parfois les échantillons restent bloqués plus longtemps. C'est un verrou pour nous. Ce n'est pas satisfaisant de livrer des clients avec un produit qui n'a plus que trois jours de vie" Emeline Pagès de Genoskin.

La société toulousaine qui est basée au coeur des laboratoires de l'Oncopole à Toulouse a donc décidé d'ouvrir une succursale à Boston en mars 2018. Pour financer son projet, elle travaille à une levée de fonds.