Gers : une jeune fille dans le coma suite à un défaut de prise en charge des secours

Condom, France

Pourquoi cette jeune fille n'a pas été prise en charge à temps ?

En fin d'apès-midi, le SAMU du Gers lance l'alerte. La jeune fille a eu un accident de skateboard près de commune de Lectoure : elle présente un traumatisme crânien. Le médecin sur place estime qu'il faut héliporter l'adolescente jusqu'à une clinique neurologique spécialisée. Mais la régulation pense qu'il n'y a pas lieu d'héliporter la jeune fille, et qu'il est préférable de la ramener à l'hôpital de Candom. En arrivant à l'hôpital vers 20 heures, les examens de la jeune fille confirment finalement qu'il faut en effet qu'elle soit transférée dans une clinique neurologique, dans la banlieue de Toulouse. Mais il est 21 heures, et le SMUR de Condom (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) est déjà fermé. C'est donc le SMUR d'Agen-Nérac qui doit emmener en voiture la jeune fille sur le stade de foot de Condom, d'où partait l'hélicoptère.

À partir de 21 heures, le SMUR de Condom est donc inactif ?

Oui, tout à fait. Alors que si le SMUR était ouvert 24h/24 comme avant, la victime aurait pu être prise en charge dès 20h15. Il y a plus d'une heure de perdue, entre le transfert du SMUR de Condom au transfert du SMUR d'Agen-Nérac, qui est à 25 km d'ici. C'est ridicule.

Comment vous réagissez, en tant que maire de commune, face à cette décision de l'Agence Régionale de Santé ?

Je ne veux pas être le complice d'une telle chose. La population aujourd'hui doit être défendue par les élus. Je prendrai mes responsabilités là-dessus. S'il faut, je saisirai toutes les juridictions possibles. Je pense que collectivités doivent se soulever. Je demande à ce que les maires posent momentanément leurs écharpes pour enfiler un gilet jaune. Ce n'est pas possible qu'un dicta administratif vienne s'opposer à ce dont nos territoires ont besoin.

Est-ce que vous trouvez que le Gers est discriminé médicalement ?

Nos territoires aujourd'hui sont plutôt ruraux et laissés pour compte dans certains domaines. Nous ne pouvons pas accepter l’inacceptable. Si la sécurité n'est plus assurée sur nos territoires, qu'il faut attendre une heure ou deux pour que le SMUR arrive, on aura plus aucune personne qui voudra vivre dans notre département. Et pour nos habitants, c'est inacceptable.

L'Agence Régionale de Santé avait déjà réduit la permanence des médecins généraliste, ils ne sont plus présents jusqu'à minuit, mais jusqu'à à 22 heures. Elle prévoit aussi la fermeture des urgences de nuit de l'hopital de Condom.