Des ateliers d'initiation aux gestes de premiers secours à Rennes

Comment réagir si quelqu'un fait un malaise, un arrêt cardiaque ou s'étouffe ? C'est une question fondamentale. Et la Ville de Rennes a donc organisé une journée sur ce thème , ce samedi 22 octobre 2022. En partenariat avec de nombreux acteurs, elle a mis en place, dans plusieurs quartiers, des stands d'informations et des ateliers d'initiation aux gestes de premiers secours.

Une sensibilisation pour tous les âges

Des tentes blanches étaient, par exemple, installées sur la place de la Mairie. Ces ateliers étaient organisés dessous, quasiment à l'air libre et à la vue de tous, ce qui a attiré un public en particulier : les enfants. "Mon fils était assez intrigué, raconte Damien, qui se promenait dans le coin avec sa compagne et son petit garçon de 8 ans. Il avait envie de comprendre pourquoi on appuyait sur le bonhomme ! Et je crois qu'on va tous s'essayer sur les gestes de premiers secours."

Leslie Saliot, une sapeur-pompier volontaire, forme une fillette de 7 ans. Pour cela, elle a réquisitionné sa maman, pour un exercice grandeur nature. Elle lui explique comment la mettre en position latérale de sécurité, si elle la trouve inconsciente. "Tu tires son bras, tu attrapes la poche de son pantalon d'une main, sa ceinture de l'autre, et tu tires !" La maman bascule. "Et voilà, sourit Leslie Saliot, qui intervient en milieu scolaire, c_'est comme ça qu'on prouve aux parents que leurs enfants, dès l'âge de 4 ans, peuvent les sauver !_"

Parmi toutes ces informations, les formateurs espèrent que les plus jeunes retiendront deux choses : un numéro d'urgence, le 112 par exemple, et leur adresse. C'est une donnée qu'ils pourront transmettre aux secours par téléphone, en cas de problème à leur domicile.

Les gens nous disent souvent qu'ils ont peur de mal faire. Mais c'est justement quand on ne fait rien qu'il arrive le pire - Capitaine Lionel Gogdet, des pompiers d'Ille-et-Vilaine

"On peut initier les enfants, il suffit d'utiliser les bons mots et d'être moins technique, explique le Capitaine Lionel Gogdet, des pompiers d'Ille-et-Vilaine. Ce sont les adultes de demain, alors oui, c'est important." Selon lui, 30% de la population ne connait pas les gestes de premiers secours. Il recommande donc de s'informer et de se former. Des applications numériques peuvent aussi vous aider, comme Staying Alive .

