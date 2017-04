La justice ne tranche pas le conflit entre des sages-femmes et leur clinique Vinci de Chambray-lès-Tours

Le juge des référés du tribunal de Tours n'a pas réussi à trancher dans le conflit entre 18 sages-femmes de Chambray-lès-Tours et leur clinique Vinci. Elles demandent trois embauches. L'affaire va maintenant être examinée sur le fond par la justice.

Le juge des référés a rendu sa décision dans le dossier du Pôle Santé Vinci de Chambray-lès-Tours. Un collectif de 18 sages-femmes en conflit avec la direction de la clinique, demandent la création de trois postes supplémentaires pour faire face à la charge de la travail. Le dossier va devoir être plaidé maintenant sur le fond compte tenu des positions divergentes du ministère de la Santé et de l'Agence régionale de santé dans ce litige. Le ministère estime qu'il faut 16,2 équivalents temps plein pour faire fonctionner la maternité de la clinique. l'ARS estime elle qu'il en faut 13,4 ETP. "Il y a une contestation sérieuse et il faut saisir le juge du fond" selon le juge des référés.

Qui croire? Le ministère ou l'Agence régionale de santé?

Les 18 sages-femmes qui ont saisi la justice revendique la création de trois postes supplémentaires, en invoquant "un danger immédiat". Elles sont pour le moment 13 salariés en salle de naissance, "c'est trop peu pour prodiguer des soins de qualités" selon elles. Elles compensent par des heures supplémentaires, ce qui provoquent de "grosses souffrance au travail". Plus grave encore, la représentante du collectif déclare avoir constaté deux fois plus d'hémorragies lors des accouchements (2700 naissances à l'année, 40% des naissances en Indre-et-Loire). L'avocat du Pôle Santé nuance et indique que la clinique est en conformité avec les directives de l'Agence régionale de santé.