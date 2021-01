Vaccination des seniors : un syndicat de médecins des Hauts-de-France veut l'aide des communes

La vaccination pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui le souhaitent débute lundi, et il est possible de prendre rendez-vous dès ce jeudi, en ligne ou par téléphone.

Mais Christophe Grimaux, le président du syndicat de la Fédération des médecins de France dans les Hauts-de-France craint que certaines personnes passent à côté de ces inscriptions. "C'est tout le problème de la vaccination chez les plus de 75 ans et parfois des plus de 90 ans qui sont parfois isolés dans leur campagne ou dans leur ville. Il va falloir de l'aide de la famille ou d'intervenants extérieurs, comme les services sociaux des municipalités par exemple, qui savent si bien le faire dans les plans canicule. Pour essayer de contacter ces personnes âgées et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette pour la vaccination".

"Il va falloir patienter"

Il restera le problème du transport de ces personnes âgées vers les centres de vaccination, explique Christophe Grimaux. "Les quelques unes qui sont confinées dans leur domicile, il faudra les transporter dans un centre de vaccination". D'ici à ce que d'autres vaccins, plus faciles à transporter, soient mis sur le marché "il va falloir patienter" pour les personnes qui ne peuvent pas du tout sortir, explique-t-il. Dans un second temps, "il y aura probablement des équipes mobiles, pour aller vacciner quelques personnes à domicile, mais ce sera de l'ordre de l'exception. Le but c'est plutôt que les gens puissent aller se faire vacciner en centre. C'est un vaccin qui se conserve très peu de temps après avoir été déconditionné".

Le président du syndicat de la Fédération des médecins de France dans les Hauts-de-France rappelle que "la population de plus de 75 ans, c'est plus de 5 millions de personnes en France. Il est évident que l'on risque de se retrouver avec des standards ou des sites de prise de rendez-vous en ligne qui vont être un petit peu saturés au début de cette campagne de vaccination".