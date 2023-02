Gien : les urgences de l'hôpital fermeront bien la nuit, dès le 1er mars

Les urgences de l'hôpital de Gien ne fonctionneront plus de 19h à 8h, à partir du 1er mars et jusqu'en septembre

Le couperet est tombé : comme le craignaient les soignants et les élus , les urgences du centre hospitalier de Gien ne fonctionneront plus la nuit, à compter du 1er mars et pour au moins six mois (jusqu'au 1er septembre). La décision a été confirmée ce lundi par l'Agence régionale de santé (ARS), qui parle sobrement d'un "réaménagement des horaires", faute de personnel suffisant. Dans la pratique, les urgences resteront fermées de 19h le soir jusqu'à 8h du matin.

"C'est un vrai recul"

"C'est un vrai recul, commente le docteur Yann Lefèvre, médecin-urgentiste à l'hôpital de Gien, et c'est surtout un constat d'échec." Il manque une douzaine d'infirmiers et 3 médecins pour que l'établissement puisse maintenir correctement ce service la nuit. "On a subi des départs massifs de personnel, les soignants sont épuisés et on ne parvient pas à recruter, ce problème est général dans la région et ne va malheureusement pas se régler d'un claquement de doigts", se désole Yann Lefèvre. L'espoir reste malgré tout d'avoir réussi à recruter suffisamment dans les 6 mois pour rouvrir la nuit.

Une cabine de téléconsultation en lot de consolation

En attendant, l'urgentiste évoque "un véritable crève-cœur", car "on sait que ça va être un gros déficit de soins sur le secteur". "Mais c'était là la seule solution pour maintenir malgré tout dans de bonnes conditions le service des urgences le jour et aussi le SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) 24h sur 24." L'ARS s'engage à mettre en place une cabine de téléconsultation à l'entrée de l'hôpital de Gien, cette cabine devrait être opérationnelle de 19h à 22h dès le 1er mars.