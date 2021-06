Gif-sur-Yvette : ne buvez pas l’eau du robinet

C'est un principe de précaution, des analyses bactériologiques sont en cours à Gif-sur-Yvette, en Essonne, dans les tuyaux de sortie du site de production d'eau du groupe Suez depuis vendredi. En effet, d'après un tweet et un communiqué de la mairie, "une intrusion manifestement malveillante" en fin d'après-midi imposent aux autorités de recommander aux habitants de ne pas boire l'eau du robinet. Les résultats des analyses doivent lever le doute d'ici ce dimanche midi.

"En raison d'une intrusion sur un site de production d'eau potable, la Société @suezFR qui gère le réseau en lien avec @ARS_IDF, préconise de ne pas consommer l'eau du robinet dans l'attente des résultats d'analyse qui devraient parvenir en fin d'après-midi", tweetait ainsi la mairie de Gif-sur-Yvette, en Essonne, ce samedi.

"Dans ce contexte, les services de l’État, l’Agence Régionale de santé (ARS) et la société en charge du réservoir, SUEZ, après échanges et à la demande de l’ARS ont décidé de préconiser de ne pas consommer l’eau du robinet _dans l’attente des résultats d’analyse_", précisait encore le communiqué plus complet de la ville.

SMS à la population et distribution d'eau en bouteille

Les abonnés de Suez ont ainsi reçu un sms pour les prévenir et deux distributions d'eau en bouteille ont été rapidement organisées. La première samedi sur la place du marché de la vallée. La deuxième, ce dimanche matin à partir de 9h, sur la place du marché neuf à Chevry, assurée en partie par les gendarmes de l'Essonne qui mènent par ailleurs l'enquête sur cet "acte de malveillance intentionnel caractérisé", rappelle la mairie de Gif-sur-Yvette dans son communiqué.