Mobilisation à Saint-Étienne : les "Street Médic 42" soignent les manifestants blessés

Saint-Étienne, France

Depuis trois mois, les manifestations des "gilets jaunes" font parler d'elles, aussi bien pour l'expression inédite de cette contestation sociale que pour les violences qui se déroulent en marge de ses rassemblements. Toutes les semaines, des manifestants sont blessés, parfois très gravement.

A Saint-Étienne, les Street Médic 42 suivent les manifestations. Ils apportent les soins de premiers secours aux personnes blessées dans les cortèges. Les Street Médic stéphanois sont formés aux gestes de premier secours ou ce sont des professionnels. Ils sont une dizaine à enfiler chaque samedi le brassard "soin" dans la manifestation. Dans leur sac à dos, du matériel médical, des compresses, du sérum physiologique, et des produits désinfectants de base. Ils préviennent généralement les pompiers présents sur place après être intervenus dans le cortège, avec l'autorisation de la personne.

Les Street Médic sont présents sur les manifestations des "gilets jaunes" à Saint-Étienne depuis le tout début du mouvement. "On s'est dit qu'on allait être présents sur la manifestation du 17 novembre, tout s'est bien passé. Le samedi d'après un peu moins et les samedis se sont suivis et on a décidé de constituer une petite équipe", détaille Rémi (*), l'un des Street Médic présent ce samedi 9 février. Rémi a une formation de premiers secours. Les Street Médic s'organisent selon les capacités de chacun : ils se déplacent en trinôme. Il y a ceux qui sont à l'avant de la manifestation directement sur le front, d'autres au centre du cortège pour intervenir en cas de mouvement de foule et à la fin du cortège."_On fonctionne comme les pompiers, on est trois. Un qui supervise, un assistant et un autre qui surveillent les alentours pour notre sécurité_. On intervient pas s'il y a une charge de CRS, c'est la sécurité avant tout", explique Rémi.

"On a des blessures sur tout le corps"

Au départ, les Street Médic 42 achetaient eux-mêmes le matériel médical. Les "gilets jaunes" ont ensuite organisé une collecte pour leur fournir le nécessaire. Ils soignent toute sortes de blessures, essentiellement provoquées par le gaz lacrymogènes et les tirs des lanceurs de balle : "Je ne suis pas intervenu sur quelque chose de gros, mais on a des blessures de la tête aux pieds. Par exemple des chaussures de sécurité qui ont explosé à cause des grenades, l'état du pied est dégueulasse... des mains ou les doigts arrachés, des yeux crevés, des ouvertures et des gros hématomes", se rappelle Insberg (*).

Les Street Médics sont bien accueillis par les manifestants à qui ils apportent de l'aide : "les gens sont contents de ne nous voir, et ils font des cordons de sécurité. Mais quand les forces de l'ordre voient ses cordons, elles voient un attroupement et elles ne savent pas que vous derrière on est en train d'intervenir et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre des tirs..." détaille Insberg. Il a une formation en sauvetage et secourisme, et il était important pour lui de pouvoir apporter son aide, surtout face aux violences policières.

Les Street Médic sont identifiables dans le cortège grâce à un brassard, un tee shirt floqué et par leur sac à dos rouge. "On peut pas rester insensible à ce qui se passe. _Il faut des personnes comme nous, et il en faudrait même plus parfois.._." termine Rémi.

(*) les prénoms ont été modifiés