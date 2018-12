Gilets jaunes ou pas les bénévoles du Téléthon restent mobilisés en Vaucluse

Pas de grande soirée du Téléthon place de la Concorde à Paris, pas de villages du Téléthon à Avignon non plus ce week-end en prévision de l'Acte IV de la mobilisation des gilets jaunes. Mais les autres manifestations prévues en Vaucluse vous attendent nombreux.

Vaucluse, France

Un numéro, le 36 37. Un site internet : telethon.fr. Et près d'une centaine d'événements maintenus en Vaucluse malgré l'annulation du village des dons à Avignon pour cause d'appel à manifestation. Les bénévoles de l'AFM-Téléthon attendent vos dons ces 7 et 8 décembre.

Une vente de Paella à Bedoin, un loto du foot à Mazan, une vente de fleurs et un lâcher de lanterne à Séguret, cette année encore la collecte du Téléthon attend beaucoup de monde.

Retrouvez les événements près de chez vous sur la carte interactive du Téléthon.

Nolan compte sur vous

Nolan a 12 ans et est atteint d'une myopathie indéterminée, aujourd'hui aucun traitement ne peut lui être administré car sa pathologie n'a pas été trouvée par les chercheurs, "c'est difficile pour moi car je ne peux pas expliquer aux gens ce que j'ai, et j'ai peur qu'ils ne me croient pas quand je dis que je suis handicapé". Les dons récoltés par le Téléthon sont reversés à la recherche contre ces maladies rares.

"Sans l'AFM je serai perdue, appuie sa maman Stéphanie, les membres de l'AFM nous accompagnent dans nos démarches, parfois chez le médecins".