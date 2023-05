Gironde : 47 ans après le départ du dernier médecin, un cabinet SOS médecins ouvre à Ayguemorte-les-Graves

Un atout de plus pour la couverture médicale entre Bordeaux et Langon. Un centre médical SOS Médecins est inauguré, vendredi 12 mai, à Ayguemorte-les-Graves sur la zone commerciale des Grands Pins. Des médecins généralistes vont se relayer pour assurer une permanence tous les jours de 7h à minuit, mais ne feront pas de déplacements.

Le cabinet ne remplacera pas un médecin traitant puisqu'il n'y aura pas de suivi médical. Mais il permettra de consulter si le délai chez votre médecin est trop long, si vous êtes en attente de trouver un médecin traitant et évitera aussi d'engorger les urgences pour les cas les moins graves. L'objectif du cabinet c'est donc d'offrir aux habitants un intermédiaire dans une zone perturbée par les récentes fermetures temporaires des urgences de Langon, la nuit lors du week-end du 6 mai ou encore le week-end du 6 avril .

Les nouveaux arrivants en quête de médecin

L'arrivée des médecins à Ayguemorte-les-Graves, signe la fin d'une absence de praticiens de 47 ans dans la commune. Mais pas aux alentours, puisque la plupart des habitants ont un médecin traitant dans les communes voisines. La difficulté demeure, pour ceux à la recherche d'un nouveau médecin de famille.

Une structure vue comme un nouvel atout par la maire d'Ayguemorte-Les-Graves, Martine Talabot, qui elle non plus n'a pas trouvé de médecin traitant dans le secteur : "mon médecin est à Bordeaux. J'ai essayé à plusieurs reprises d'avoir un médecin ici, Je n'y arrive pas." Une arrivée de médecins vue comme atout par l'élue "les jeunes couples qui arrivent dans la commune ont du mal à trouver un praticien, puisque ceux qui sont déjà installés ne prennent pas de nouveaux patients". Le cabinet de SOS Médecins pourrait donc être une solution provisoire, "une solution qui permet effectivement d'avoir une couverture médicale pour le début du Sud-Gironde et le prolongement" conclu Martine Talabot.

