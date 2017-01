Gironde: Juste avant la rentrée scolaire, l'épidémie de grippe progresse rapidement

Tous les départements de la région Nouvelle-Aquitaine sont passés au-dessus du seuil épidémique concernant le virus de la grippe. Et cela ne devrait pas s'arranger, notamment en raison du risque de contagion dans les écoles.

Pendant les fêtes de fin d'année, les Français se rassemblent en famille, se promènent, mangent ensemble, collectionnent les embrassades... et continuent à faire monter le virus de la grippe. La maladie se transmet en effet par le contact avec les personnes déjà infectées, et les vacances de Noël sont particulièrement propices à sa propagation. Résultat, en ce début janvier, les 13 régions de France métropolitaine sont passées au-dessus du seuil épidémique, fixé à 175 cas pour 100 000 habitants.

L'épidémie de grippe concerne tout le pays. © Visactu - @Visactu

Côté girondin, le département est relativement épargné, avec 274 cas pour 100 000 habitants, ce qui le place au 37e rang national, très loin du Var et de l'Hérault, qui comptent 724 cas chacun. Mais les chiffres devraient augmenter, puisque la rentrée scolaire, fixée ce mardi 3 janvier, devrait propager le phénomène dans les écoles. La promiscuité des élèves, et leur installation dans des classes confinées, où la température est agréable sont des éléments qui rendent la propagation du virus particulièrement facile. Les enfants sont, en plus, parmi les plus vulnérables, avec les personnes âgées, au virus de la grippe, en raison d'un système immunitaire moins puissant.

Les explications de Stéphane Sauvagnac, responsable de l'Isran en Nouvelle-Aquitaine, sur le faible nombre de cas dans le Sud-ouest. Partager le son sur : Copier

Pour lutter contre cette propagation, il est fortement déconseillé d'envoyer son enfant à l'école s'il présente un état grippal (fièvre, mal de tête, courbatures...). Les autres bons réflexes pour lutter contre le virus de la grippe sont régulièrement rappelés par le gouvernement et les agences de santé. Ce sont toujours les mêmes, avec en priorité un lavage des mains régulier. Ce geste est même très fortement conseillé après s'être mouché ou avoir éternué. Les éternuements et la toux doivent être effectués dans le creux du coude, pour éviter la propagation des germes via la main. Il est d'ailleurs déconseillé de se saluer en se serrant la main, ou en se faisant la bise. Les personnes déjà malades doivent rester chez elles, limiter au maximum le contact avec leurs proches, et porter un masque chirurgical lorsqu'elles sont en présence de quelqu'un.