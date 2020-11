Gironde : l'assurance maladie renforce son dispositif pour les patients qui sortent de l'hôpital

C'est un des enjeux majeurs de cette crise du coronavirus. Au-delà des chiffres des hospitalisations et des contaminations, le nombre de personnes hospitalisées qui rentrent chez elles est très importante. Depuis le 21 janvier, 1 726 personnes sont ainsi rentrées chez elles après avoir été hospitalisées en Gironde. Pour en accompagner certaines, l'Assurance maladie a renforcé son dispositif "Prado" qui aide les personnes hospitalisées - pas forcément de la Covid - à mieux appréhender leur retour chez elles.

Un "dispositif déjà ancien, que nous avions déjà réadapté lors de la première vague", explique Jérôme Pascaud, le directeur délégué à la santé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Il était l'invité de France Bleu Gironde, ce lundi 9 novembre. Dans ces cas-là, l'hôpital prévient la CPAM de la sortie d'un patient malade de la Covid-19, et l'assurance maladie "contacte le patient et organise avec les paramédicaux, comme des infirmiers et des kinés", sa sortie.

"Avec le CHU, nous avons mis notamment en place un accompagnement nutritionnel pendant 15 jours, parce que l'on constate que les patients sont souvent dénutris", précise Jérôme Pascaud. Un accompagnement qui concerne aussi "toutes les pathologies qui permettent de libérer des lits qui peuvent être réarmés pour des patients Covid".

Revoir l'interview de Jérôme Pascaud

300 personnes mobilisées sur la plateforme de traçage en Gironde

L'assurance maladie assure aussi une mission de traçage en Gironde, concernant des personnes cas contact. "Ca fait 300 personnes mobilisées, précise Jérôme Pascaud. C'est une ruche. Aujourd'hui, on arrive à contacter 90% des personnes positives en une demi journée. Et dans la journée, environ 90% de leurs cas contact".

Il a par ailleurs salué aussi "une augmentation significative" des personnes à risques contre la grippe venues se faire vacciner. "Il n'y a aucun problème pour que l'ensemble des personnes prioritaires soient vaccinées dans les délais impartis", soit jusqu'au 30 novembre, conclut Jérôme Pascaud.