Rauzan, France

L'ouverture d'une maison de santé, à Rauzan, commune de 1200 habitants du Libournais, cela faisait longtemps que Claude attendait ça : "C'est très bien parce qu'on retrouve plein de professions réunies, comme le médecin et le kiné aussi. Avant pour aller chez le kiné, je devais conduire 30 minutes, maintenant c'est tout près de chez moi." Hélène, 75 ans, habite à trois kilomètres, elle aussi trouve cela bien pratique d'avoir notamment un podologue tout près de chez elle : "C'est vrai que se faire soigner dans les zones rurales ce n'est pas toujours évident. Donc là c'est parfait !"

Objectif : lutter contre la désertification médicale en milieu rural

Quatre médecins généralistes, des kinésithérapeutes, un podologue, une sage-femme, une psychologue, ou encore une naturopathe. En tout, 21 professionnels accueillent les patients. L'objectif c'est bien évidemment de lutter contre la désertification médicale en milieu rural. Pour le maire de Rauzan, Gérard César, il faut à tout prix faire survivre la santé à la campagne. Il avait lancé le projet en décembre 2015 : "C'est une structure essentielle ici, _nous sommes dans une zone classée sensible par l'ARS en ce qui concerne le nombre de médecins_. Mais j'ai été soulagé de voir que toutes les places proposées aux professionnels ont trouvé preneur."

Marie Gouttiere-Cowley fait partie des quatre médecins généralistes installés dans la structure de Rauzan. © Radio France - Olivia Chandioux

Pour les professionnels de santé cette structure présente de nombreux avantages : les locaux sont neufs, le loyer est faible, le standard est mutualisé. Marie Gouttiere-Cowley est médecin généraliste. Elle est ravie de cette installation : "Pour les patients d'abord, c'est très bien parce qu'ils ont plusieurs généralistes sous la main. Et puis pour moi, le gros point positif c'est que l'outil de travail est très bien, et très agréable. On peut se partager le travail donc en tant que jeune médecin et en plus en tant que femme, quand on veut avoir une vie de famille c'est plus évident quand on travaille dans une structure comme celle-ci que quand on a un cabinet seule." Il existe aujourd'hui 1000 maisons de santé en France, c'est 6 fois plus qu'en 2012.