Les terrains de football en synthétiques sont-ils cancérigènes ? C'est en tout cas ce que révèle une étude publiée par le magazine So Foot au début du mois de novembre. Les petites billes noires sont cancérigènes. L'enquête révèle que ces granulés issus de restes de pneus broyés et contiendrait jusqu'à 190 substances toxiques ou cancérigènes (les hydrocarbures aromatiques polycycliques). Un risque qui inquiète aussi en Gironde.

A Mérignac, les terrains synthétiques les plus anciens vont être analysés

Le conseil départemental a voté hier à l'unanimité ce lundi un moratoire pour suspendre le financement des pelouses synthétiques. A Mérignac, la mairie a décidé de faire tester les vieux terrains synthétiques existants. Par précaution, explique Cécile Saint Marc, adjointe déléguée au sport de la ville ,et également vice-présidente du Conseil Départemental : "Il existe deux types de terrains synthétiques, _les plus récents sont fait avec des granulas enrobés, encapsulés, pour ceux-là il n'y a aucun problème_, et pour les autres, plus anciens, en granulés non enrobés, nous avons pris la décision de faire faire des études, des analyses par Labosport."

Cette polémique vient d'une étude vieille d'il y a dix ans, réalisée aux Etats-Unis." Arielle Piazza, adjointe aux sports de Bordeaux

A Bordeaux, Arielle Piazza, l'adjointe aux sports, ne veut pas créer de polémique ou de panique pour rien. La ville compte sept terrains synthétiques récents sur 31 au total. Et ils n'ont rien à voir avec les terrains mis en cause aux Etats-Unis : "Il faut savoir que cette polémique vient d'une étude vieille d'il y a dix ans, réalisée aux Etats-Unis, avec des granules faits à partir de pneus recyclés fabriqués hors-Europe. Alors que chez nous cela vient de pneus européens qui sont normés. On va quand même mettre une veille en place et faire des analyses, et puis nos futurs terrains synthétiques seront construits sur le mode du terrain de Galin, qui est pour le coup fait selon les normes, et il n'y a aucune crainte à avoir, en terme de nocivité, ce sont des granulas en caoutchouc de synthèse qui n'a aucun effet nocif."

De son côté, la ligue professionnelle de football a interdit les pelouses synthétiques en Ligue 1 depuis le début de la saison 2017/2018.