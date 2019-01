Gironde : Le seul neurologue de Blaye ferme son cabinet

Bordeaux, France

A 67 ans et après une carrière bien remplie, Alain Bredin ferme finalement son cabinet à Blaye. Il continuera d'exercer une journée et demi par semaine pendant quatre ans à l'hôpital de la ville, mais ses consultations seront réservées au suivi de ses anciens patients et aux cas urgents. Aucun successeur à son poste n'a été trouvé pour l'instant, mais le maire de Blaye, Denis Baldès, ne désespère pas d'en dénicher un.

"C'est une spécialité qui n'est pas très riche en nombre de professionnels à l'échelle nationale", souligne Denis Baldès.

"L'hôpital de Blaye travaille actuellement à sa mise en réseau avec le CHU de Bordeaux et l'hôpital de Libourne. De plus en plus, des professionnels font des consultations dans les hôpitaux décentralisés." — Denis Baldès, maire de Blayx

"Ce système fonctionne très bien dans d'autres domaines," ajoute-t-il. "Cette orientation sera peut-être appliquée sur la neurologie à Blaye."

La venue de spécialistes des villes voisines reste une solution temporaire à ce problème de désertification médicale, en attendant la venue d'un neurologue qui exercerait de manière permanente à l'hôpital de Blaye ou qui ouvrirait un cabinet dans la "maison de santé" de la commune.

Ce départ à la retraite affecte déjà les patients. En décembre, Roselyne a voulu consulter en urgence, sans réussir à obtenir un rendez-vous rapidement, dans un premier temps. Il a fallut que son médecin traitant intervienne.

"Ma docteure s'est battue, j'ai finalement rendez-vous fin février à Libourne, à une heure d'ici. Je dois attendre deux mois encore." — Roselyne

La création d'une maison de santé attractive pour des médecins spécialisés

La communauté de communes lutte déjà depuis des années contre le départ des spécialistes et leur non remplacement. En novembre 2015, elle a crée une "maison de santé" qui regroupe aujourd'hui vingt praticiens. Six d'entre eux sont des spécialistes des hôpitaux de Bordeaux et Libourne, qui exercent une à deux fois par semaine leur spécialité dans les locaux encore neufs du centre médical.

Habitante d'une commune voisine, Nathalie se rend fréquemment au centre médical de Blaye. "Un cardiologue est tombé malade et il n'y avait pas de remplaçant... donc il a fallut aller sur Bordeaux. Moi, j'arrive à conduire, mais ceux qui ne peuvent pas ne se soignent pas !"

"Les médecins ne se déplacent pas à domicile, parce qu'ils sont en surcharge... C'est triste pour les malades qui ne peuvent plus conduire." — Nathalie

"Heureusement que cette maison de santé a été ouverte déjà, parce que sinon, les gens ne se soignaient pas. Dans ma campagne, les médecins partaient à la retraite, et il n'y en avait plus aucun..."