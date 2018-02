Apparue en novembre, l'épidémie de rougeole ne cesse de gagner du terrain en Nouvelle-Aquitaine. Le département de la Gironde est le plus touché, avec 177 cas recensés en trois mois. Les autorités sanitaires rappellent que la vaccination est le seul moyen d'endiguer la maladie.

Bordeaux, France

La rougeole ne cesse de se propager en Nouvelle-Aquitaine : 213 cas ont été recensés depuis le début de cette épidémie en novembre dernier . Selon l'ARS, l'Agence Régionale de santé , et la Gironde est le département le plus touché avec 177 cas confirmés . Malgré les alertes sanitaires, le virus continue à gagner du terrain.

115 personnes étaient touchées début janvier dans toute la région, quasiment le double aujourd'hui . Un quart de ces patients ont même du être hospitalisés, trois ont dû être admis en réanimation.

L'épidémie a d'abord sévi sur le campus bordelais , et depuis elle s'est depuis largement diffusée, avec 7 foyers repérés en ce moment dans des écoles et des hôpitaux de Gironde. Certains secteurs géographiques sont aussi plus touchés que d'autres, comme le Blayais.

Autre donnée importante : 90% de ces malades n'étaient pas ou étaient mal vaccinés - il faut savoir que deux doses doivent être injectées pour être protégés - et cela explique la propagation du virus. D'autant que le taux de couverture vaccinale dans notre région (entre 60 et 81% selon les départements ) reste en deçà de celui recommandé par l'OMS (95%) , en particulier chez les nourrissons et les 15-35 ans. Ajoutez à cela qu'il s'agit d'une maladie très contagieuse : un seul malade touché peut contaminer jusqu'à 20 personnes.

Un seul remède : la vaccination

Les autorités en profitent pour le marteler : la vaccination reste le meilleur et le seul remède contre cette infection virale . Sachez encore que si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la rougeole, vous pouvez encore éviter d'être infecté, en vous faisant vacciner dans les 72 h qui suivent.

La rougeole est loin être une maladie bénigne : elle peut entraîner de graves complications pulmonaires et neurologiques. Elle a même causé depuis 10 ans la mort de 10 personnes en France.