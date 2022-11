Gironde : les bons conseils pour faire face à une épidémie de bronchiolite toujours plus forte

L'épidémie de bronchiolite, extrêmement précoce cette année, s'accélère (encore) en Nouvelle-Aquitaine. La semaine dernière, parmi les enfants âgés de moins de 2 ans hospitalisés dans la région, un sur deux l'était pour bronchiolite. La Gironde est l'un des 10 départements français les plus touchés par l'épidémie. A l'hôpital des enfants du CHU Pellegrin de Bordeaux, le taux d'occupation des lits a d'ores et déjà atteint les 100%.

Une soixantaine d'enfants soignés au lieu de trois ou quatre

"Pour le moment, les urgences pédiatriques restent bien sûr totalement accessibles, explique le Docteur Stéphanie Bui, responsable du service pneumo-pédiatrie. Mais, il faut faire un petit peu des jeux de chaises musicales pour trouver de la place pour tout le monde. On essaie aussi de faire sortir les enfants le plus rapidement possible." Les enfants passent en moyenne quatre jours à l'hôpital alors qu'en temps normal, c'est une semaine.

Il faut dire que l'épidémie est très forte. C'est simple, à cette époque, le CHU traite normalement trois ou quatre cas de bronchiolite alors qu'aujourd'hui, ils sont déjà plus d'une soixantaine d'enfants hospitalisés pour cette infection virale respiratoire aiguë dont une douzaine en réanimation. La direction a d'ailleurs déclenché son plan blanc depuis plusieurs semaines.

L'unité spécifique toujours fermée faute de moyens

Cette situation s'explique par la faible immunité collective chez les enfants en raison du Covid-19 ces dernières années mais surtout à cause du manque de moyens : "Cette année, on n'a pas pu ouvrir l'unité spécifique que l'on dédie à l'épidémie de bronchiolite car il y a un manque de personnels paramédicaux", affirme Stéphanie Bui. Entre les fermetures de lits et la non-ouverture de cette unité, c'est un déficit d'une trentaine de lits selon cette responsable.

"Cette situation pourrait devenir dangereuse, insiste Bénédicte, infirmière puéricultrice. Pour l'instant, on a encore réussi à éviter le pire. On essaie de faire au mieux mais on n'est pas Shiva, on n'a pas 25 bras. Et puis, ça génère du stress car on est au tout début de l'hiver, il n'a même pas commencé même et on est déjà plein." Le personnel doit en plus gérer des parents parfois de plus en plus agressifs à cause de l'attente. La semaine dernière, le CHU a par exemple dû demander l'intervention des forces de l'ordre pour ramener le calme aux urgences pédiatriques.

Respecter les gestes barrières pour les parents

Depuis plusieurs jours, les autorités ont donc décidé de lancer un vaste communication auprès des parents. L'objectif est d'éviter que les urgences pédiatriques saturent rapidement avec cette épidémie. "En dehors des signes de détresse respiratoire, il faut essayer de se tourner en premier vers son médecin, son pédiatre ou SOS médecins pour la consultation. Il faut pas venir aux urgences si le petit ou la petite a juste le nez bouché ou de la fièvre", rappelle le Dr Stéphanie Bui.

Elle ajoute qu'il "ne faut avant tout pas contaminer les enfants et respecter le plus possible les geste barrières. En effet, la bronchiolite de l'enfant vient d'un rhume simple d'un adulte donc si les parents sont un peu malades, il faut bien se laver les mains, les désinfecter et éventuellement porter un masque."