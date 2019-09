Gironde : les laboratoires de biologie médicale en grève ce lundi matin

Un mouvement de grève démarre ce lundi matin dans les laboratoires de biologie médicale. En Gironde 100 % des labos seront fermés jusqu'à 13h00 . Une grève reconductible tous les matins jusqu'au 1er octobre. En cause : les économies exigées par l'Assurance maladie.

Bordeaux, France

La CNAM demande aux laboratoires de faire 170 millions d'euros d'économies dès 2020 et 414 millions d'ici 3 ans. Impensable répondent les professionnels du secteur sans mettre en danger les patients. Ils dénoncent "une volonté des pouvoirs publics de transformer la biologie médicale en une biologie industrielle".

En Gironde la population et les besoins d'analyses médicales augmentent et pourtant il faudra sans doute fermer des labos. Le département en compte une centaine mais seulement cinq sont habilités à faire des analyses. La situation va s'aggraver explique Philippe Martin, directeur de Biolab33 et représentant du SDB, le syndicat des biologistes.

Les risques sont multiples : fermetures de laboratoires, licenciements, saturation des urgences ... pour les patients c'est une distance supérieure entre leur lieux de vie et leur lieux d'analyses

- Philippe Martin

En signe de protestation l'ensemble des laboratoires de biologie médicale de Gironde seront fermés ce lundi matin. Réouverture cet après-midi à 13h00 mais rebelote mardi matin. Cette grève partielle pourrait durer jusqu'au 1 octobre si l'Assurance maladie ne rouvre pas très vite les négociations.