Gironde : le pass sanitaire sera obligatoire dès lundi 16 août dans dix centres commerciaux

Le pass sanitaire sera désormais exigé dans les dix plus grands centres commerciaux de Gironde.

La décision était attendue, elle est désormais officielle. La préfecture de Gironde a communiqué ce vendredi après-midi la liste des centres commerciaux qui devront exiger un pass sanitaire à l'entrée à partir du lundi 16 août et jusqu'au mardi 31 août. Une mesure prise "en raison d'une circulation active" du covid dans le département avec un taux d'incidence de 283 cas pour 100 000 habitants en moyenne.

Voici les centres où l'on devra présenter son QR code, avec soit la preuve d'une double-vaccination, d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h ou d'un rétablissement de la maladie. Une fois le contrôle réalisé à l'entrée, les clients pourront circuler librement dans les galeries marchandes et les magasins.

le centre commercial CARREFOUR Rives d’Arcins à Bègles

le centre commercial AUCHAN Mériadeck à Bordeaux

le centre commercial AUCHAN-Lac à Bordeaux

le magasin IKEA à Bordeaux Lac

le centre commercial AUCHAN à Bouliac,

le centre commercial CARREFOUR Rive Droite à Lormont

le centre commercial CARREFOUR Mérignac-Soleil à Mérignac

le centre commercial GÉANT CASINO à Pessac

le centre commercial LECLERC Grand Tour à Sainte-Eulalie

le centre commercial LECLERC Hypercosmos à Saint-Médard-en-Jalles

Pass sanitaire et port du masque obligatoire

Le pass sanitaire ne permettra pas en revanche de circuler sans masque sur le visage. Son port est rendu obligatoire pour les onze ans et plus dans tous les lieux qui contrôlent les QR code à partir de lundi, même ceux qui appliquent déjà la mesures comme les cinémas, les restaurants ou les stades. La pratique physique et sportive étant la seule exception à la règle.