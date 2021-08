Gironde : plus de 60% des 12-17 ans ont reçu une première dose de vaccin contre le covid

Alors que le taux d'incidence reste supérieur à la moyenne nationale, avec en moyenne 250 malades pour 100 000 habitants (245 en France), la Gironde occupe la 33e place au classement des départements sur la distribution de la première dose de vaccin. Le département semble rattraper son retard sur la moyenne de Nouvelle-Aquitaine avec un écart réduit à un point (68,3% contre 69,3) mais reste à la 7e place sur 12. La campagne vaccinale se poursuit avec en perspective la rentrée du mois de septembre, explique Bénédicte Motte, directrice départementale à l'Agence Régionale de Santé pour la Gironde.

France Bleu Gironde : Où en est-on de la vaccination dans le département ?

Bénédicte Motte : Chaque jour on progresse. La Nouvelle-Aquitaine est très bien positionnée au niveau national pour ce qui est de la couverture vaccinale, et ça vaut aussi pour la Gironde.

Un chiffre est très parlant : pour ce qui est des cibles vaccinales, on est à 80% des plus de 12 ans.

Notre cible est entre 90 et 100% de vaccinés donc on y travaille tous d'arrache-pied, tout le système sanitaire est mobilisé, que ce soit les centres de vaccination ou les professionnels de ville.

On est sur quelle dynamique ces dernières semaines ? Y'a-t-il eu une décélération après le 15 août ?

Il y a une petite désaffection dans la prise de rendez-vous. En revanche, en ce moment, on se prépare pour la rentrée avec trois cibles prioritaires. D'abord les professionnels de santé qui n'auraient pas reçu de dose et qui sont concernés par l'obligation vaccinale, on va leur dérouler le tapis rouge pour qu'ils puissent se faire vacciner où ils le souhaitent et quand ils le souhaitent. La deuxième priorité, ce sont les scolaires, ça va être notre gros agenda avec l'éducation nationale de ce mois de septembre et octobre. Et puis on garde en mire les personnes fragiles, les plus âgées comme celles atteintes de comorbidités, les plus à risques de développer des formes graves du Covid.

Comment avance la vaccination des plus jeunes, des 12-17 ans ?

Ca avance très très bien et c'est plutôt une bonne surprise. On savait qu'on aurait la vaccination des scolaires, des 12-17 ans à organiser à la rentrée et on avait fait le pari en début d'été que la moitié serait vaccinée d'ici la fin de l'été. On est bien au delà puisque plus de 60% des Girondins de 12-17 ans (61,1%) ont reçu une première dose. Ce sera d'autant moins de première vaccination à faire à la rentrée, donc on pourra faire à la fois des premières et des secondes doses en milieu scolaire.