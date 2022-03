Gironde : recrudescence des cas de Covid-19 les pharmaciens en alerte

Dans le département, le nombre de cas positif du Covid-19 est de nouveau en augmentation. Pour les pharmaciens girondins, c'est l'allégement des mesures sanitaires du 14 mars qui en est à l'origine : "Comme ce n'est plus obligatoire les gens pensent que ce n'est plus utile" constate Claire, une jeune pharmacienne de Lormont.

Pour beaucoup, depuis le 14 mars, il n'est plus question de masque, de gel ou de distance d'un mètre. Et ça se ressent dans les tests : "9 tests sur 10 sont positifs" explique Claire. Alors même que les clients sont nombreux à rentrer le visage découvert dans la pharmacie où Claire travaille. Et même si le masque n'est pas obligatoire en pharmacie, la plupart des professionnels du secteur le demande dans leur officine par prudence. "Il vaut mieux prévenir que guérir" rappelle Claire.

Alors à chaque fois la jeune femme et ses collègues rappellent à l'ordre " et la plupart du temps les gens sont plutôt compréhensifs". Comme Gérard, 80 ans, qui a cassé son masque en arrivant mais qui continue d'en porter un au quotidien. "Je fais toujours très attention car le virus est encore présent." Un comportement partagé par Sonia, une jeune entrepreuneure de 27 ans qui raconte avoir continué de porter le masque au travail passé la date du 14 mars. "On a pris cette décision ensemble avec les collègues parce qu'on trouvait que c'était un peu brusque de tout arrêter, comme ça, partout."

Mais certains, comme Marc, sont au contraire très content de ce relâchement : "C'est un vrai soulagement après tout ces mois de contrainte" confie le jeune homme. Et dans l'ensemble même si les pharmaciens déplorent la situation, ils ne sont pas inquiets car aujourd'hui la majorité de la population est vaccinée et le virus moins virulent.