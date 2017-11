Gironde : une nouvelle campagne pour faire baisser la prise d'antibiotiques

La consommation d'antibiotiques est repartie à la hausse en France, malgré la multiplication des campagnes d'information depuis 15 ans. Une nouvelle action de sensibilisation est lancée par l'Agence Régionale de Santé, pour "un bon usage des antibiotiques pour en préserver l'efficacité".

C'est l'un des objectifs du gouvernement en matière de santé : diminuer de 25% la consommation d'antibiotiques en France d'ici 2020. Notre pays est le quatrième en Europe pour l'utilisation d'antibiotiques , avec une consommation supérieure d'environ 30% à la moyenne européenne . D'où cette nouvelle campagne de sensibilisation lancée dans toute la Nouvelle Aquitaine par l'Agence Régionale de Santé à l'attention du grand public. Cette nouvelle action d'information prolonge celles menées depuis 15 ans avec ce slogan bien connu : "Les antibiotiques, c'est pas automatique".

Depuis 2010, malgré ces campagnes, la prescription d'antibiotiques est repartie à la hausse, principalement de la part des médecins. Or, les autorités sanitaires le répètent : pour une infection virale , type bronchite, angine, rhume ou sinusite, un traitement antibiotique ne sert à rien. Il permet uniquement de traiter une infection bactérienne.

"Je sors de chez le médecin, et justement, il ne m'a pas prescrit d'antibiotique. J'ai une laryngite, et il m'a dit qu'à ce stade, ce n'était pas utile d'en prendre" - Sophie, une patiente

C'st souvent sous la pression des patients que les médecins généralistes continuent de prescrire ce type de médicaments.

Un jour, j'ai essayé un peu de forcer la main de mon médecin. Je lui ai dit : je pense que j'ai besoin d'antibiotiques. Il m'a répondu : non, vous n'en avez pas besoin. Peut-être qu'on se met dans la tête que les antibiotiques, ça soigne plus vite que les autres médicaments. - Espérance, une autre patiente

Ce sont ces idées rues qu'il faut continuer à combattre , martèlent les spécialistes.

C'est comme les messages de la Prévention Routière, au bout d'un moment, on ne les écoute plus. Il faut les renouveler pour renouveler leur portée. Il faut rappeler aux gens ce qu'est un virus, ce qu'est une bactérie, comment on les traite, pour éviter cette surconsommation. - le professeur Michel Dupon, du service des maladies infectieuses du CHU de Bordeaux.