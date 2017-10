Gironde : vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe chez votre pharmacien

Pour la première fois, et pour réconcilier les populations dites à risques avec le vaccin anti-grippe, en perte de terrain depuis des années, les pharmaciens de Gironde pourront vous piquer, en plus des médecins et infirmiers.

C'est une expérimentation qui est lancée pour trois ans dans deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Rhône-Alpes-Auvergne. Les pharmaciens peuvent vacciner contre la grippe. Sous certaines conditions. Ne sont pas concernés : les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, les allergiques aux vaccins, les patients sous anticoagulants, ni ceux qui n'ont jamais été vaccinées contre la grippe par le passé. Ces derniers devront continuer à passer par la case médecin ou infirmier.

La volonté est de faire remonter le taux de vaccination contre la grippe, qui est catastrophique. Seulement 48% des "Français à risques" (surtout les plus de 60 ans) s'est fait vacciner contre la grippe l'an dernier. C'était 60% en 2006. Alors que les objectifs de la santé publique sont de 75%. L'épidémie avait fait 19 000 morts l'an dernier.

Pierre Béguerie, président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle Aquitaine. Copier

Seuls, pour l'instant, 331 pharmaciens sur un total de 771 en Gironde ont été formés (sur une journée) et sont donc autorisés à le faire. La proportion est de 1150 pharmaciens pour 5000 pour l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine.

