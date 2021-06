Glaces, biscuits, chocolat, pains : plus de 7.000 produits rappelés en raison de la présence d'un pesticide

Plus de 7.000 références de produits alimentaires sont actuellement rappelés et retirés des rayons, en raison de la présence possible d'un pesticide en trop forte quantité dans des lots de graines de sésame utilisés dans ces produits. La DGCCRF a mis à jour, lundi, les produits concernés.