Evènement : Un bébé Lémur couronné nait à la citadelle de Besançon

Un bébé Lémur couronné vient de naître à la citadelle de Besançon. c'est un évènement car l'espèce est en grand danger. Il n'y a que 75 adultes de cette espèce en captivité dans les zoos d'Europe.

Le couple de Lémurs couronnés de la citadelle de Besançon , Kanto et Electra, a donné naissance à un petit bébé le 12 avril dernier. Il est trop tôt pour savoir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Son sexe sera déterminé à l'âge de 3 mois lors de l'examen vétérinaire . Ce qui est certain en revanche c'est que cette naissance est une très bonne nouvelle car le Lémur couronné est est une espèce menacée, il est classé en danger sur la liste rouge de l'UICN (Union internationale pour la Conservation de la Nature) . A l'état sauvage, ce lémur vit uniquement sur l'ïle de Madagascar et dans les zoos d'Europe il n'y a que 75 adultes et 7 jeunes . Le bébé né le 12 avril à la citadelle de Besançon est visible des visiteurs avec sa mère à travers la baie vitrée de la loge intérieure de leur volière.

l'an dernier déjà un bébé Lémur couronné était né à la citadelle de Besançon - Alexandrine.VESZ

Le zoo de la citadelle est très engagé dans la préservation des lémuriens

Le muséum de la citadelle de Besançon est reconnu à l'échelle internationale pour son savoir faire en matière de préservation et de reproduction des espèces menacées. Il est particulièrement engagé dans la conservation de 5 espèces de lémuriens toutes menacées d'extinction : le Grand Hapalémur, le Vari à ceinture blanche, le propithèque couronné, le maki à ventre roux et donc le lémur couronné. Chaque année toutes espèces confondues, le jardin zoologique dénombre de 100 à 150 naissances.

Le Lémur couronné en voie d'extinction

Les Lémurs couronnés sont exclusivement présents dans la partie Nord de l’île de Madagascar et notamment dans la réserve protégée d’Ankarana. Ils vivent en groupes sociaux, composés de 5-6 individus en moyenne, dans lesquels les femelles sont dominantes. Cette espèce est menacée par la destruction de son habitat en raison de la déforestation, la culture sur brûlis, le creusement des mines de charbon et d’or ainsi que par la chasse.