Vaas, France

Mesurer l'exposition de volontaires sarthois à des molécules controversées, en analysant leurs cheveux : c'est le projet que va lancer ce samedi le collectif "Stop OGM-Pesticides 72" à Vaas, dans le sud Sarthe. Une première dans le département, et peut-être même en France selon Thierry Pradier, membre de ce collectif : "Cela a déjà été fait pour des pesticides, mais à ma connaissance, peut-être jamais pour des herbicides comme le glyphosate ou le glufosinate. Nous voulons travailler sur les cheveux car c'est bien plus simple que des prélèvements d'urine. Surtout, selon la taille du cheveu prélevée, on peut détecter une exposition qui remonte à plusieurs semaines ou mois".

Une trentaine de volontaires recherchés

Le collectif ne prétend pas mener une étude scientifique de grande ampleur, et le protocole n'est pas encore complètement défini, notamment sur le profil des participants. "Il faudrait des centaines de volontaires et beaucoup d'argent", reconnait Thierry Pradier, qui espère quand même recueillir des résultats interprétables et table sur une trentaine de participants. "Nous ferons les prélèvements en septembre, en présence d'un représentant juridique. Les résultats, dont ne nous pouvons pas préjuger, devraient être connus trois semaines plus tard".

L'opération est officiellement lancée ce samedi 4 août en marge de la fête annuelle du moulin de Rotrou. La manifestation accueille en effet une conférence de Paul François, l'agriculteur charentais parvenu à faire condamner l'entreprise Monsanto. Un combat judiciaire qui se poursuit aujourd'hui en Cassation.

Pour contacter le collectif "Stop OGM-Pesticides 72" : 06 28 25 18 15 ou par mail