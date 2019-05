Glyphosate : Une enquête parlementaire estime que "rien ne prouve" sa cancérogénicité

Occitanie, France

C'est un rapport qui devrait relancer une nouvelle fois le débat sur le glyphosate. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, composé de 16 sénateurs, rend ce jeudi un rapport d'évaluation des risques sanitaires liés au glyphosate. Attention, il ne s'agit pas d'un rapport sur la dangerosité de ce pesticide. Le texte cherche simplement à rassembler ce que l'on sait aujourd'hui du produit. Après 14 mois de travail et plus de 70 auditions, les sénateurs de l'Office estiment qu'il n'y a rien, à ce jour, qui prouve la cancérogénicité du glyphosate.

Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a classé comme "cancérogène probable" en mars 2015.

"Le glyphosate, c'est un peu le Alexandre Benalla des pesticides" - Pierre Médevielle

"On rend le glyphosate responsable de tous les maux, explique Pierre Médevielle, sénateur centriste de Haute-Garonne, qui fait partie de l'Office. Or, ça fait plus de deux ans que je travaille sur la molécule et je n'ai pas vu une seule étude scientifique qui prouve la cancérogénicité du produit."

Les opposants au glyphosate estiment que le rapport n'apporte rien de nouveau. Et certains craignent les conflits d'intérêts, comme Eric Andrieu, eurodéputé PS et président de la Commission pesticides au parlement européen. "Il faudrait, pour une fois, mettre autour d'une table des scientifiques exempts de tout soupçon de conflits d'intérêts parce qu'il s'agit de la santé humaine."

Vis propos révèlent une profonde méconnaissance du sujet !

Si vous préférez vous exciter sur les affirmations des marchants de peur , c’est votre problème ! — Pierre Medevielle (@p_medevielle) May 12, 2019

Le collectif Campagne Glyphosate a lancé une série d'analyses d'urines, en Ariège puis dans toute la France. Le but est de constater les traces de l'herbicide. "Plus de 2.500 citoyens volontaires ont fait analyser leurs urines dans tout le pays, rapporte Jacques Dandelot, du collectif. Et aucune personne n'échappe aux traces de glyphosate. Tout le monde en a."

Des centaines de plaintes ont été déposées partout en France, pour "mise en danger de la vie d'autrui".