Goûter de retrouvailles entre les mamans et le personnel de la maternité de Guéret

Les bébés et leur maman ont retrouvé celles et ceux présents pendant l'accouchement.

Guéret, France

La maternité de Guéret a organisé une rencontre au jardin public de la ville avec les mamans et leurs bébé, nés en 2018 ce mercredi. L'occasion pour les infirmières, les auxiliaires puéricultrices et les sages-femmes de revoir les nourrissons qu'elles ont mis au monde l'année dernière.

"Ça fait bizarre de les revoir 9 à 20 mois après"

Les mamans et leurs bébés arrivent petit à petit sur l'aire de jeu du jardin public. Delphine est venue avec sa fille Ninon de 16 mois. "La dernière fois que je l'ai vu c'est quand elle sortait de l'hôpital. Et là elle est en train de marcher de découvrir, donc ça fait bizarre de les revoir comme ça" dit Mélissa, auxiliaire puéricultrice, émue.

Delphine, la mère de Ninon, habite le sud de l'Indre. Elle dépend de la maternité de Châteauroux, mais elle a préféré venir accoucher à Guéret : "Châteauroux c'est une très grosse maternité et moi je voulais une petite structure, quelque chose de plutôt chaleureux et on a été servi à Guéret. Comme on était content pour la première, on est revenu pour la deuxième" explique Delphine.

Des ateliers pour créer un environnement sain pour son bébé

Après les retrouvailles, les mamans ont aussi pu profiter des conseils du personnel soignant de la maternité. Plusieurs stands (cosmétique, alimentation, produits d'entretien, puériculture...) ont été installés pour l'occasion dans le parc. À l'atelier cosmétique par exemple, on a apprend à différencier les produits plus ou moins bons pour la santé et à reconnaître les labels bio.

Delphine Razet est infirmière à la maternité de Guéret. Elle explique pourquoi l'hôpital attire l'attention des mamans sur le sujet : "Maintenant on parle de la période des mille jours qui démarre de la conception jusqu'aux deux ans de l'enfant. Et pendant cette période, on sait que les enfants sont beaucoup fragiles et plus perméables aux produits toxiques que les adultes absorbent aussi" indique-t-elle.

En 2018, 551 bébés sont nés à l'hôpital de Guéret. Pour rappel, c'est la seule maternité en Creuse.