PHOTOS - Grâce à ce Varois, vivez de l'intérieur la mission de Thomas Pesquet dans l'espace

C'est la 240ème sortie spatiale de l'histoire. Ce vendredi après-midi, Thomas Pesquet et son collègue Shane Kimbrough sortent une nouvelle fois de la Station spatiale internationale (ISS) pour poursuivre l'installation de nouveaux panneaux solaires. Une sortie que vous pourrez suivre, minute par minute ou presque, sur la page Facebook ISS83, alimentée par Franz Soffner, habitant de La Valette-du-Var, passionné depuis son enfance par ce qui se passe dans l'espace. Cette page compte plus de 152.000 abonnés et certaines publications ont même été vues plus de 400.000 fois.

Celui qui "rêvait d'être astronaute quand il était petit" a créé cette page Facebook en 2016 : "Au départ, c'était juste pour stocker quelques photos du spatial. Je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Puis, je me suis prêté au jeu. J'aime la géographie et l'espace, cette page me permet de mélanger les deux. Et je me suis vite rendu compte que ça intéressait un public plus large que ma famille ou mes amis."

Les photos viennent des bases de données de la NASA

Franz Soffner alimente plusieurs fois par jour sa page avec de sublimes photos prises par les astronautes eux-mêmes ou par les caméras positionnées sur l'ISS. Le Varois choisit les clichés directement sur les bases de données de la NASA. Les photos sont parfois "brutes", sans aucune indication de localisation. Franz Soffner passe donc du temps à localiser les sites. "C'est un petit jeu de géographie et c'est passionnant. Il y a deux semaines j'ai ainsi reconnu le littoral varois et j'ai été le premier à publier des photos de notre département vu de l'espace" confie-t-il.

Mais pour cet homme de 49 ans, qui connait l'histoire spatiale sur le bout des doigts, hors de question de se contenter de photos ! "Je parle aussi des expériences scientifiques réalisées à bord de l'ISS, qui, ne l'oublions pas, est le plus grand laboratoire au monde. En quelques lignes et très simplement, j'explique sur quoi travaillent les astronautes."

Petit coucou de l'espace ?

Franz Soffner présente aussi régulièrement sur la page "ISS83" des pièces de sa riche collection constituées de météorites, de morceaux de lune ou de la planète Mars et d'objets ayant été dans l'espace. Il reçoit aussi régulièrement des invités. Son rêve ? Que Thomas Pesquet lui fasse un petit coucou ou que l'astronaute photographie le logo de la page "ISS83" dans l'espace...

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix