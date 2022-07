"Grâce à Curiosity, on sait que Mars fut habitable", le rover va bientôt fêter ses 10 ans

C'est un anniversaire qui compte énormément pour la sphère spatiale. Le 6 août prochain, le rover Curiosity fêtera ses 10 ans sur Mars. Curiosity est une astromobile déployée sur Mars en 2012 via la mission Mars Science Laboratory. Que faut-il retenir des dix années de Curiosity sur Mars ? Les scientifiques et ingénieurs du CNES de Toulouse font le point.

Il a parcouru environ 28 kilomètres. Il fatigue, mais on peut encore en tirer énormément de choses. Il attaque une vallée avec des zones rocheuses différentes de celles déjà explorées - Valérie Mousset, cheffe de projet MSL/Curiosity au CNES

Ingénieurs et scientifiques se relaient 7sur7 au CNES de Toulouse pour préparer les différentes missions de Curiosity. © Radio France - Louis Fontaine

"On en sait plus aujourd'hui sur les origines de la Terre grâce à Mars"

Grâce à Curiosity, on en sait plus sur les origines de notre planète Terre. C'est ce que retient Sylvestre Maurice, scientifique et enseignant-chercheur à l'Université Toulouse 3 après les 10 ans du rover là-haut : "Mars, c'est une sorte de laboratoire géant absolument extraordinaire pour en apprendre plus sur le passé et sur la naissance d'une planète. On parle d'une planète qui s'est figée il y a à peu près 3,5 milliards d'années et qui probablement ressemblait pas mal à la Terre. Elles sont nées toutes les deux, il y a 4,5 milliards d'années. La Terre qui d'ailleurs avait de l'eau liquide et qui voyait naître la vie. Pourtant, on n'a pas la mémoire de ces temps anciens qui ont vu naître la vie. Sauf que sur Mars, on a retrouvé des traces d'eau et des traces de molécules organiques."

Finalement, plus on découvre d'autres planètes, plus on découvre plein de processus physiques qui sont passionnants. Ça peut être la couche d'ozone, ça peut être l'effet de serre, ça peut être justement la naissance de l'habitabilité, etc. Tout cela nous rappelle la Terre - Sylvestre Maurice, enseignant-chercheur

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Récemment, la NASA et l'ensemble des organisations qui travaillent sur la mission Mars Science Labotory/Curiosity ont décidé de prolonger la vie du rover. Il continuera à travailler et découvrir la planète Mars jusqu'en 2025. Des retours d'échantillons de la planète Mars sont également prévus dans les années à venir.