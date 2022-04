Graindorge rappelle des fromages vendus en grande surface potentiellement contaminés à la listeria

Après les traces d'E.Coli dans des pizza Buitoni et la salmonelle dans les chocolats Kinder, la marque Graindorge, appartenant au groupe Lactalis, rappelle deux types de fromage au lait cru à cause d'une bactérie responsable de la listériose. Il s'agit des Coulommiers et des Bries de marque Normanville et Graindorge et d'un Coulommier Franprix mis en vente depuis le 15 mars. Le rappel concerne concerne "quelques centaines de fromages" a indiqué à l'AFP Bruno Lefèvre, le directeur la Fromagerie de Livarot qui les a produits et qui appartient à Graindorge. Un contrôle a mis en évidence une très faible présence de listéria sur un fromage. La listériose est une infection rare mais qui peut s'avérer très grave notamment chez les plus à risque, personnes immunodéprimées, femmes enceintes et personnes âgées.

Les Coulommiers et Bries concernés sont commercialisés dans des grandes enseignes partout en France, Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour, Intermarché, Cora, Système U, mais aussi à Schiever dans le nord est et dans les épiceries Nous anti gaspi. Si vous en avez dans votre frigo, ne les consommez surtout pas, rapportez les pour vous faire rembourser. En cas de fièvre et maux de tête après consommation, il est recommandé de consulter un médecin. Le détail des produits rappelés, avec les numéros de lots, se trouve sur le site officiel rappel.conso.gouv.fr