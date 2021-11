Grand âge, familles, soins visuels, psychologues : les mesures du budget 2022 de la Sécu, adopté ce lundi

Le budget 2022 de la Sécurité sociale a été définitivement adopté par les députés à l'Assemblé nationale ce lundi. Mesures pour le grand âge, remboursement des consultations chez les psychologues, accès aux orthoptistes et aux kinés, contraception… Voici les principales mesures qu'il contient.

Dès janvier, les orthoptistes pourront délivrer des lunettes et lentilles sans passer par un ophtalmologue.

Mesures pour le grand âge, pour faciliter l'accès à la contraception, aux kinés ou aux orthoptistes qui pourront prescrire des lunettes, mesures pour les complémentaires santé ou le versement des pensions alimentaires, accès à la contraception, encadrement des centres de santé.... Le budget 2022 de la Sécurité sociale a été adopté définitivement ce lundi à l'Assemblée nationale.

Voici les principales mesures du texte, qui entérine aussi la poursuite du Ségur de la Santé, et les augmentations de plusieurs catégories de soignants.

Le déficit de la Sécu en baisse

Alors que le pays fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, le déficit est attendu à ce stade à 20,4 milliards d'euros en 2022, après 33,5 milliards en 2021. Le gouvernement a prévu en 2022 une enveloppe de 4,9 milliards d'euros pour les tests (1,6 milliard) et la vaccination (3,3 milliards).

Les soignants revalorisés

Le Ségur de la Santé, qui a produit ses premiers effets sur le budget 2020, comptera pour 2,7 milliards d'euros en 2022. L'essentiel de la facture est liée à la revalorisation salariale des personnels soignants (un peu plus de deux milliards d'euros). Elle a été étendue à 20.000 soignants supplémentaires, salariés des établissements pour personnes handicapées. Une enveloppe de 41 millions d'euros a également été prévue pour revaloriser les salaires des sages-femmes.

Ehpad, aide à domicile, proches aidants : 400 millions pour le grand âge

Quelque 400 millions d'euros de mesures nouvelles sont programmées pour l'aide aux personnes âgées en 2022. Il est prévu au 1er janvier un "tarif plancher" national (et non départemental comme jusqu'alors) de 22 euros par heure de prestation pour les services d'aide à domicile, afin de sécuriser leur financement et mieux rémunérer les salariés.

Pour les Ehpad, la présence des soignants doit être renforcée et les recrutements accrus. Les critères pour bénéficier d'un congé dédié aux proches aidants ont été élargis, le congé sera indemnisé au Smic, afin que davantage de personnes puissent soutenir un proche âgé, malade ou handicapé.

Davantage de médicaments entièrement remboursés

Le périmètre des médicaments intégralement remboursés par la Sécurité sociale a été élargi pour 2022, ce qui représente un surcoût de 370 millions d'euros. Le budget médicaments du gouvernement va donc augmenter de plus d'un milliard d'euros.

Contraception facilitée, moins d'attente pour la PMA

La contraception sera accessible gratuitement dès le 1er janvier aux femmes de 18 à 25 ans, une mesure budgétée annuellement à 21 millions d'euros. Plusieurs millions doivent être consacrés au raccourcissement des délais d'attente à la suite de l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, à toutes les femmes.

Les consultations chez un psychologue remboursées

Pour les enfants dès 3 ans et les adultes souffrant de troubles dépressifs ou anxieux, d'intensité légère à modérée, il est prévu un remboursement de huit consultations chez un psychologue libéral. Les tarifs de ces consultations prises en charge seront de 40 euros pour la première séance de bilan, de 30 euros pour les suivantes, sans dépassement d'honoraires autorisé. Le patient devra avoir été adressé au psychologue sur prescription médicale. L'enveloppe s'élève à 50 millions d'euros pour l'année prochaine.

Accès plus facile chez les orthoptistes, kinés et orthophonistes

Pour faciliter l'accès aux soins visuels, les orthoptistes pourront prescrire lunettes et lentilles, sans consultation chez un ophtalmologue. Cela sera possible pour les 16-42 ans ayant une faible correction visuelle.

Dans six départements et durant trois ans, une expérimentation sera menée pour un accès direct, sans ordonnance, aux kinésithérapeutes ainsi qu'aux orthophonistes exerçant dans une structure de soins coordonnés.

Les centres de santé low-cost encadrés

L'encadrement des centres de santé sera renforcé, avec dans le viseur les dérives de certains centres dentaires et ophtalmologiques low-cost. Des amendes sont prévues en cas de manquements, et les recettes générées aideront à la prise en charge des victimes des centres défaillants.

Complémentaire santé et pensions alimentaires

La complémentaire santé solidaire sera versée automatiquement aux bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse, pour faciliter son accès.

Le paiement des pensions alimentaires nouvellement fixées courant 2022 se fera systématiquement par l'intermédiaire de la Caf, sauf refus des parents. Une mesure pour lutter contre les impayés.

Pas de mesures spécifiques pour les retraites

Le gouvernement n'a pas présenté de mesure spécifique en matière de pensions. Sur le plan comptable, la branche vieillesse du régime général devrait connaître d'abord une réduction de son déficit (-3 milliards d'euros en 2021 puis -1,9 milliards en 2022), avant qu'il ne plonge notamment sous l'effet de l'augmentation du nombre de retraités.