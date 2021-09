Grand Angle : il faut 800 donneurs de sang chaque semaine en Limousin et il y a urgence

Avec des réserves qui ont atteint "un niveau dangereusement critique" l'établissement français du sang lance un appel à la mobilisation générale. Un appel relayé par l'EFS de Nouvelle Aquitaine et donc en Limousin. La période estivale n'a fait qu'accentuer une situation déjà très critique depuis le début de la crise sanitaire. Une crise pendant laquelle de nombreuses collectes ont été annulées. Impossible par exemple d'aller collecter du sang dans les entreprises à cause du télétravail et impossible aussi de sensibiliser les étudiants , les campus étant restés fermés de très longs mois.

Le don du sang : une solidarité entre les régions

C'est donc une situation inédite car sur le plan national il manque environ 30 000 poches de globules rouges pour arriver à un niveau satisfaisant. Or les besoins aussi ont augmenté avec l'activité chirurgicale qui a repris dans les hôpitaux et les cliniques et forcément en Limousin on doit aussi se sentir concerné car lorsqu'une région est dans une situation critique , les autres régions viennent à la rescousse. Mais pour cela il faut des donneurs partout et surtout de nouveaux donneurs. C'est pourquoi en Limousin, l'EFS a décidé de cibler les étudiants même si on tient à préciser qu'"on a besoin de tout le monde quel que soit l'âge et dans tous les groupes et qu'il suffit de quelques minutes pour sauver une vie".

Les étudiants de Limoges : une cible pour l'EFS

"On ne peut pas toujours demander aux mêmes donneurs" explique Colette Dupic responsable de la communication à l'EFS Nouvelle Aquitaine à Limoges d'où l'organisation prochaine de plusieurs collectes auprès des étudiants car il s'agit de trouver de nouveaux donneurs. A Limoges une collecte est donc organisée ce jeudi à l'école de la Croix Rouge, puis la semaine prochaine à la faculté de médecine, et la semaine suivante à l'ENSIL, l'école d'ingénieurs. En limousin 800 donneurs sont nécessaires chaque semaine

Mais l'autre problème c'est que pour organiser des collectes on manque de bras...d'infirmiers ou de médecins qui sont en nombre insuffisant. L'EFS estime à 200 le nombre de postes vacants sur toute la France mais à la maison du don à Limoges comme à Brive il n'y a aucun problème pour donner votre sang aprés avoir pris rendez-vous sur le site "mon-rdv-dondesang".