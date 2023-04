Grand Est : c'est la saison de l'ail des ours, ne pas confondre avec le colchique toxique !

L'Agence régionale de santé, l'ARS Grand Est rappelle ce jeudi dans un communiqué les risques d'intoxications graves induit par la confusion entre l'ail des ours et le colchique. L'ail des ours et le poireau sauvage poussent aux mêmes endroits que le colchique qui est une plante toxique.

Le colchique est une plante toxique

Le Grand Est (et notamment l'Alsace ) fait partie des régions en France les plus concernées par ces confusions alimentaires. L'ingestion de colchique peut conduire à une "intoxication grave voire mortelle" en fonction de la quantité de feuilles ingérées. L'ARS précise que l'ail des ours a une odeur caractéristique, des tiges et des feuilles pointues. Le colchique en revanche n'a pas de tige, présente des feuilles rigides à bout rond. Si vous avez un doute, ne consommez pas la plante. En cas de symptômes, il faut contacter rapidement le Centre Antipoison Est (24h/24) au 03 83 22 50 50.

La différence entre l'ail des ours et le colchique - ARS Grand Est