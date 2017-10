Grand Est : la région où l'on fume le plus en France

Dans le Grand Est, un adulte sur trois fume au quotidien, ce qui fait de la région Grand Est celle où l'on fume le plus en France. Avec des records de fumeurs en Lorraine. Des chiffres communiqués à l'occasion du lancement du "Mois sans tabac".

"En novembre, on arrête ensemble de fumer et en équipe !" dit le slogan du Mois sans Tabac, une opération proposée par les professionnels de santé. " Parce qu'un mois sans fumer, c'est cinq fois plus de chances d'arrêter". Le dispositif invite tous les fumeurs à stopper le tabac : avec des conseils sur les méthodes les plus adaptées à chaque fumeur par les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, sage-femmes. Un accompagnement gratuit par un tabacologue joignable au 39 89, sur l'appli mobile et le site de coaching pour ceux qui veulent arrêter. Enfin, une communauté solidaire pour se soutenir entre fumeurs et ex-fumeurs sur la page Facebook de Tabac Info service.

Des records de fumeurs en Lorraine

L'ARS, l'Agence régionale de santé à Nancy évoque près d'1,3 million de fumeurs dans le Grand Est. Près d'un adulte sur trois fume au quotidien, avec des records en Lorraine : 32 % des 15-75 ans fument régulièrement en Moselle, ils sont 31 % en Lorraine. L'an passé, toujours selon l'ARS, 13.000 personnes ont tenté d'arrêter de fumer dans la région.

La lutte contre le tabagisme priorité dans le Grand Est

L'Agence Régionale de santé fait de la lutte contre le tabagisme une priorité. Ses objectifs d'ici 2019, une baisse d'au moins 10% du nombre de fumeurs de 15 à 75 ans. D'ici 2024, une proportion des fumeurs quotidiens de 15-75 ans inférieure à 20 %, au lieu des 31 % actuels. Et d'ici 2032 , une génération des enfants nés à partir de 2014 non fumeuse.

Plus dur d'arrêter le tabac que l’héroïne" - le président de l'association Grand Est sans tabac

Selon le docteur Annick Dieterling, en charge de la prévention à l'Agence Régionale de Santé, "le tabac est une drogue dure légale. Le tabagisme est d'une banalité affligeante, on ne se retourne pas sur quelqu'un qui fume dans la rue. il faut changer l'image du tabac" . Yves Martinet, président de l'Association Grand Est sans Tabac regrette que "_des mineurs puissent acheter des paquets de cigarettes chez des buralistes". Il assure qu'**"il est plus dur d'arrêter le tabac que l’héroïne_**"