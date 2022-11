Grand Est : la télémédecine pour lutter contre les déserts médicaux

Des salles de téléconsultation s’installent un peu partout en Champagne-Ardenne. Le Conseil régional du Grand Est, l’Agence régionale de santé et la préfecture de région se sont fixés l’objectif d’en ouvrir une centaine d’autres d’ici la fin 2023. Si l'objectif est de lutter contre les déserts médicaux, l'ARS insiste, la téléconsultation vient "en complément d’une offre de soins", et non pas en substitution.

Néanmoins, les autorités encouragent l'installation de salles de téléconsultations dans les zones sous dotées en médecins, comme à Carignan, dans l’Est des Ardennes, pour remplacer les deux médecins qui ont quitté la maison de santé pluridisciplinaire, en août 2021. Mais ces téléconsultations ne s'adressent pas à tous les patients.

90% des pathologies de médecine générale diagnostiquées en téléconsultation

La téléconsultation n’est pas possible pour les enfants, et ne fonctionne pas non plus pour les maux de ventre car le médecin ne peut pas palper le ventre à distance. En revanche, dans la plupart des cas, le médecin a des outils à sa disposition. Un stéthoscope pour écouter le cœur ou les poumons. Le docteur peut aussi ausculter la gorge, les oreilles à distance avec la vidéo qui s’affiche sur son écran, ou encore la peau.

Dans ce cas-là, il y a un professionnel de santé, un infirmier ou un pharmacien, aux côtés du patient, pour manipuler les instruments. Avec tous ces moyens techniques, un médecin peut diagnostiquer à distance 90% des pathologies de médecine générale, pour une consultation au même prix qu'une consultation classique : 25 euros.

Une centaine de salles de télémédecine en Champagne-Ardenne

Réaliser une consultation en télémédecine ne peut se faire que si votre médecine traitant n'est pas disponible dans un délai raisonnable, ou si vous n'avez pas de médecin traitant. Aujourd'hui, il existe une centaine de salles de téléconsultation en Champagne-Ardenne, dans des maisons de santé, des pharmacies, des maisons de retraite, des centres d’accueil pour migrants ou encore des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.

Une salle vient d'ouvrir au sein du service consultation de l'hôpital de Sedan, ce qui permet de prendre un rendez vous avec un spécialiste directement sur place si besoin. Près de chez nous, il y a deux cabinets médicaux entièrement dédiés à la téléconsultation à Troyes et à Souilly dans la Meuse, entre Verdun et Bar-le-Duc.