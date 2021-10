Grand Format : elle raconte, avec pudeur, l'agonie de sa mère, morte du Covid en 3 jours

Sophie Petit-Plé, microbiologiste de 42 ans, a perdu sa mère, Nelly, 77 ans, en février dernier, en trois jours, du Covid-19. Sans polémiquer, elle a voulu témoigner pour raconter l'épreuve violente qu'elle a traversée. Pour dire que le Covid tue et que cela n'arrive pas qu'aux autres.

Sophie Petit-Plé a ressenti le besoin de témoigner après le décès de sa mère, Nelly, 77 ans, morte du Covid, en 3 jours, dans une clinique de Normandie. "Pour moi mais aussi pour les autres, qui vivent ou ont vécu la même chose." explique-t-elle. Sophie habite, elle, dans l'agglomération grenobloise. Elle avait envoyé un mail à la rédaction et nous nous sommes rencontrées.

Grande, les cheveux coupés courts, souriante, de beaux yeux bleus, Sophie Petit-Plé me dit qu'elle espère pouvoir parler sans pleurer. D'une voix douce et posée, elle commence son récit.

Contaminée aux Urgences

Sa maman, qui est diabétique, est envoyée aux Urgences de l'hôpital de Rouen, le 2 février dernier, par son médecin traitant, pour des examens, car elle est souffre du dos. "Elle est resté de longues heures, exposée, aux Urgences et je pense que c'est là qu'elle a contracté le virus. _Mais je n'en veux pas aux soignants_. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils étaient débordés. Son état, qui était stable durant les premiers jours, s'est dégradé soudainement. Elle avait du mal à respirer, perdait le goût et l'appétit. J'ai quitté Grenoble, avec l'un de mes fils, pour aller à son chevet. Et pour veiller sur mon père, aussi, totalement déboussolé."

Durant trois jours, du lundi soir au jeudi matin, elle reste auprès de sa mère adorée : "Nous étions très fusionnelles, on se ressemblait tellement, non seulement physiquement mais aussi à travers ce que l'on aimait toutes les deux. On échangeait beaucoup"

Etre près d'elle jusqu'au bout

Sophie est autorisée à dormir près de sa mère. "A la fin, elle ne pouvait plus parler, elle avait demandé à être sédatée pour ne pas souffrir. Dans ses yeux, je voyais qu'elle comprenait tout, que c'était la fin et c'était tellement violent de ne rien pouvoir faire pour la guérir!"

Puis Sophie, son fils et son père, Gérard, ont eu le Covid à leur tour, mais ils s'en sont sortis : "Mon père a été le plus touché, mais il est guéri. Mais c'est la vie sans ma mère est difficile pour lui. Mon fils n'a eu aucun symptôme et moi, j'ai toujours du mal à reprendre la course à pied. Je reste fatiguée."

Avant que le virus du Covid n'apporte le malheur dans sa vie, Sophie voyait la pandémie d'un peu de loin : "Pour moi, si on respectait les gestes barrières, c'était suffisant. Et bien, non. Car, même si moi je les ai respectés à 200% quand j'étais auprès de ma mère, j'ai quand même attrapé le virus." souligne la jeune femme.

Les manifestations antivax sont des offenses aux morts du Covid -Sophie Petit-Plé

Sophie Petit-Plé ne veut pas polémiquer, mais elle supporte assez mal les manifestations antivax et contre le pass sanitaire : "Nier cette pandémie, c'est faire offense aux morts et à ceux qui continuent de souffrir des effets secondaires de cette maladie. Certes, certains pensent peut-être éviter le virus car ils sont en bonne santé, mais c'est jouer avec le feu et être égoïste pour les autres que l'on peut contaminer."

Sophie Petit-Plé, scientifique de profession, précise qu'un vaccin anti-covid a pu être rapidement élaboré car des fonds importants y ont été consacrés, contrairement a ce que se passe pour d'autres vaccins.

Cela n'arrive pas qu'aux autres

L'entretien se termine. Avant de se quitter, Sophie Petit-Plé veut livrer ce dernier message : "Ma mère était un être essentiel dans ma vie. Enseignant-chercheur en chimie, à la retraite, elle avait toujours gardé cette appétence pour le savoir. Elle faisait de la photographie, elle était créative. Elle me manque tellement. Je pense que ce que je vis, d'autres familles endeuillées le vivent également. Alors, il faut se reconstruire, malgré tout et _profiter de la vie qui est si fragile_. Et puis se dire aussi que ce drame du Covid, cela n'arrive pas qu'aux autres."

Avant de décéder, Nelly a donné son matériel photographique à son petit-fils. Un bel héritage.