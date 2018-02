Une vague de froid est attendue sur l'ensemble de la France cette semaine. Et qui dit chute des températures, dit hausse de la consommation énergétique. Au barage d'Eguzon, on se prépare à mettre en route les machines qui permettront de compenser les pics de consommation.

Éguzon-Chantôme, France

Des températures qui chutent, entre -5 et -10 degrés, voire même jusqu'à -25 dans les zones de montagnes. On va remettre les doudounes et les bonnets, mais surtout remonter le chauffage !

Le barrage d'Eguzon se prépare à mobiliser toute sa puissance, jusqu'à 70 mégawatts. Des lâcher d'eau ponctuels qui permettent d'ajuster la puissance disponible pour les foyers des Français.

Philippe Moreau est le responsable du barrage d'Eguzon :"Lorsqu'il y a des pics de froid et donc de consommation comme on va en connaître cette semaine, on commence par nous demander de ne plus travailler sur les machines et de les rendre disponibles . Ensuite le centre d'optimisation va prévoir la veille pour le lendemain ce qu'il va lui falloir comme production."

Le barrage peut donc mettre en route jusqu'à 6 machines de 10 mégawatts chacune, pendant 1 ou plusieurs heures, en fonction des besoins.

Le barrage : une réserve d'énergie ponctuelle

Pas question de vider le lac d'Eguzon pour faire face au pics de consommation. Le niveau de l'eau ne doit pas trop descendre. D'ailleurs il ne s'agit que d'une source ponctuelle d’énergie. Une réserve en cas de besoin. Et si l'eau vient à manquer, le réseau s'orientera vers une autre centrale hydroélectrique.