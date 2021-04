Coronavirus : une grande opération de tests salivaires menée dans les écoles de Saint-Jean-de-Braye

Au lendemain de la rentrée, c'est une journée spéciale que viennent de vivre les élèves des écoles de Saint-Jean-de-Bray. Ils ont été dépistées au covid-19. Des tests salivaires réalisés directement à l'école. Pour de nombreux enfants, c'était une première.

Dans la classe de CM2, de l'élémentaire Jean Zay, située à l'entrée de la commune, à quelques minutes de faire leur test salivaire, la plupart des élèves ignorent encore ce qui va réellement se passer.

Dans la cour de récréation, il s'est dit qu'il faudrait "cracher dans un pot", comme le pensent la plupart des CM2. En réalité, il faut sucer le bâton de prélèvement une dizaine de secondes sans gratter les joues, un peu comme une glace.

Le directeur de l'école et maître de cette classe, Christophe Delavallée le reconnait : il a manqué de temps pour préparer les enfants et leur famille. En à peine 24 heures, il a fallu obtenir les autorisations parentales et en plus, il n'avait pas lui-même "certaines informations".

Plusieurs élèves ont refusé de se faire dépister

Un manque de temps qui n'est pas sans conséquence. Certains élèves ou leurs parents, mal informés, ont refusé de se faire dépister. Dans cette classe de 29 élèves par exemple, six écoliers ont décidé de sécher ce test.

"J'en ai discuté avec mes parents et je ne me sentais pas prêt à le faire" explique Kenzo, dix ans. "J'avais peur de savoir si j'avais le coronavirus et que la classe ou l'école ferme à cause de moi si je suis positif", poursuit le petit garçon.

À Saint-Jean-de-Braye, au nord-ouest d'Orléans, ces tests salivaires sont proposés à près de 850 élèves et à une quarantaine de membres de l'Éducation nationale. La semaine prochaine, les membres de la protection civile, qui assurent cette campagne de dépistage, devraient être dépêchés dans la commune de Sandillon.