Grand Poitiers : l'activité de la cellule de crise reste calme, en attente des résultats sur l'eau potable

Depuis vendredi 11 août, une cellule de crise a été mise en place par Grand Poitiers suite à la découverte de traces d'un parasite, le Cryptosporidium, relevées à la sortie de l'usine de potabilisation de Bellejouane. Une alerte biologique a été lancée par précaution sur 10 communes de la communauté urbaine. Des agents mobilisés accompagnent les établissements prenant en charge des personnes fragiles pour leur fournir de l'eau en bouteille, et répondent aux questions sur la qualité de l'eau du robinet ainsi que sur les mesures à adopter. Manon Maillet, Cheffe du service établissements pour le CCAS de Poitiers, et temporairement agent téléphonique, précise les objectifs du centre d'appel : "De un, récupérer les demandes des institutions qui prennent en charge des personnes fragiles pour qu'on puisse leur apporter de l'eau embouteillée ou qu'ils viennent en chercher directement. Le deuxième objectif est de rassurer la population quant à la contamination de l'eau par ce parasite. Le risque encouru est aujourd'hui très faible. Donc c'est écouter et rassurer les populations."

Les gens sont plutôt peu inquiets dans l'ensemble

L'essentiel des coups de téléphone ont été reçus au début de la mise en place de la cellule de crise comme le précise Manon Maillet : "Vendredi ça a été beaucoup de professionnels et d'institutions. On a géré l'approvisionnement de bouteilles d'eau pour le CHU, pour des EHPAD ou des établissements pour personnes handicapées. Depuis samedi, ça va plutôt être des personnes âgées, quelques mères de famille et quelques professionnels qui se questionnent sur l'utilisation de l'eau. Les gens sont plutôt sympathiques et pas très inquiets dans l'ensemble". L'activité du centre d'appel est depuis relativement calme. Les agents ne sont plus que deux, dimanche 13 août, à décrocher le téléphone contre six samedi.

Il est prévu que la cellule reste active jusqu'au 15 août en attendant les résultats des contre-analyses prévus pour lundi 14 août. Le centre d'appel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h, au 05 49 52 38 26.