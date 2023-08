Grand Poitiers : près de 10 000 bouteilles d'eau distribuées à des établissements de santé

Grand Poitiers a constitué un stock de 66 000 bouteilles d'eau potable suite à l'alerte biologique lancée sur 10 communes de la communauté urbaine. Cette précaution intervient dans le cadre du dispositif de crise mis en place après la découverte d'un parasite, le Cryptosporidium lors d'un prélèvement, réalisé le 27 juillet à la sortie de l'usine de potabilisation de Bellejouane. Près de 10 000 bouteilles étaient déjà distribuées samedi 12 avant midi.

ⓘ Publicité

Ces stocks sont destinés à des structures accueillant des publics sensibles reconnus par l'agence régionale de la santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, dont les enfants de moins de 4 ans, les personnes âgées et particulièrement celles en institution médicalisée, et les personnes avec un système immunitaire affaibli. La distribution a été mise en place par mesure de précaution comme l'explique Antoine Gauthier, directeur Eau Assainissement de Grand Poitiers : "Dès le déclenchement du dispositif de gestion de crise vendredi matin en lien avec l'agence régionale de santé (ARS) et la préfecture, Grand Poitiers par l'intermédiaire des communes s'est mis en lien avec les différentes institutions définies par l'ARS tels que le centre hospitalier universitaire de Poitiers ou des EHPAD. Pour les publics définis, les livraisons ont déjà commencé. Les personnes concernées, notamment les personnes immunodéprimées, peuvent contacter le numéro mis à disposition par Grand Poitiers." Avec un total d'environ 5 000 bouteilles, le CHU est l'établissement ayant reçu le plus de ces bouteilles.

Je vais attendre quelques jours et ça devrait rentrer dans l'ordre

Pour rappel, vendredi, la préfecture de la Vienne a contacté les grandes surfaces pour les inviter à se réapprovisionner en bouteille d'eau et aucune distribution n'est pour le moment prévue à la population en général. Plusieurs enseignes de grande distribution ont de leur côté mis en place des mesures pour contrôler la vente de packs d'eau aux particuliers. C'est le cas au centre E.Leclerc de Buxerolles où le nombre d'articles était limité à 5 par foyer. Les clients étaient nombreux samedi 12 à sortir du magasin avec quelques packs d'eau, mais sans s'inquiéter plus que ça ou par simple habitude. Emilie en a acheté exceptionnellement pour elle et son fils : "Ce qui m'ennuie c'est que je ne bois pas d'eau en bouteille. J'en donnais à mon fils et j'avais prévu d'arrêter. D'un point de vue environnemental ça fait plus de déchets, et d'un point de vue économique ça coûte plus cher. Etant donné la situation je vais en prendre pour moi aussi. Au quotidien je ne peux pas me permettre de faire bouillir et faire refroidir". Pierre-Yves, venu rendre service à ses beaux-parents, est lui aussi pragmatique :"Ce sont des personnes âgées. Il y a un pack pour nous aussi. Pour ma part je bois de l'eau du robinet, mais pour le moment je vais peut-être m'abstenir par précaution. Je vais attendre quelques jours et ça devrait rentrer dans l'ordre."

Près d'une centaine d'agents de Grand Poitiers sont mobilisés pour assurer la logistique et répondre aux questions de la population. Ils sont joignables pour toutes demandes d'informations, de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h, au numéro de la cellule de crise : 05 49 52 38 26.