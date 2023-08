Grand Poitiers : un parasite détecté dans l'eau potable, la population invitée à prendre des mesures

L'eau du robinet de Grand Poitiers potentiellement contaminée par un parasite. L'alerte a été lancée ce mercredi 9 août. Les résultats d'un prélèvement, réalisé le 27 juillet à la sortie de l'usine de potabilisation de Bellejouane, ont montré la présence de Cryptosporidium. De nouvelles analyses ont depuis été réalisées. On devrait connaitre les résultats en début de semaine prochaine. En attendant, les autorités appliquent des mesures de précaution.

De possibles diarrhées voir des vomissements

Ce parasite est susceptible d'entrainer des diarrhées, parfois des vomissements, des douleurs abdominales, de la fatigue et de légères fièvres. Les symptômes sont comparables à la tourista que l'on peut avoir lors d'un voyage à l'étranger. À ce jour, l'Agence régionale de santé de la Vienne se veut rassurante et précise qu'aucun pic de gastro-entérite aiguë n'est détecté.

Il est toutefois conseillé à la population de prendre des mesures. Pour pouvoir consommer l'eau du robinet sans risque, il faut la faire bouillir au moins 5 minutes. La préparation des biberons doit se faire avec de l'eau préalablement bouillie. Il est demandé aussi de se laver les mains régulièrement pour éviter la transmission du parasite. En revanche, il est toujours possible d'utiliser l'eau du robinet sans risque pour le lavage et la cuisson des aliments, pour prendre une douche, se laver les dents ou pour les usagers ménagers, précisent l'ARS, la préfecture de la Vienne et Grand Poitiers.

Une attention particulière pour les enfants et les personnes âgées

Une vigilance particulière est néanmoins demandée pour les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les enfants de moins de 4 ans. Les diarrhées peuvent entrainer des déshydratations.

Dix communes de Grand Poitiers sont alimentées par l'usine de potabilisation de Bellejouane. Cela représente 130 000 personnes qui sont invités à prendre ces mesures.