Grand Reims : la campagne de vaccination s'accélère, 4100 doses prévues cette semaine

Cela faisait deux mois que Micheline, 79 ans, attendait son vaccin : "Je suis soulagée d'avoir enfin ma première dose, c'est vraiment une bonne nouvelle !" Dans la salle d'attente du centre de vaccination installé au Cellier à Reims, Dominique se réjouit également. "Quand j'ai appelé le standard il y a un mois, on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de doses et j'ai été mise sur liste d'attente", explique cette Rémoise de 85 ans.

Mais depuis quelques jours, le rythme de la vaccination s'accélère et la liste d'attente se résorbe petit à petit. La semaine dernière, 3500 doses du vaccin Pfizer BioNTech ont été administrées dans les centres de vaccination du Grand Reims. Cette semaine, environ 4100 injections sont prévues. "Aujourd'hui, on a des vaccins mais c'est toute une organisation à mettre en place et c'est ça qui prend du temps", explique Marie Depaquy, ajointe au maire déléguée à la santé et aux affaires sociale.

Le Cellier est l'un des quatre centres de vaccination du Grand Reims. © Radio France - Marie Martirossian

Une liste d'attente qui se résorbe petit à petit

Au centre de vaccination du Cellier, un troisième box de vaccination va être installé dans les prochains jours, afin d'accélérer encore le rythme des vaccinations. "Tout ça peut paraître long pour les personnes âgées qui attendent leur vaccin", confie Marie Depaquy, "mais dans les prochaines semaines, toutes les personnes de plus de 75 ans ou atteintes de comorbidités graves pourront être vaccinées."

Avec la suspension du vaccin AstraZeneca lundi, vaccin administré en grande partie par les médecins traitants, les patients qui avaient pris rendez-vous avec leur médecin risquent de se replier sur les centres de vaccination. Ce qui pourrait rallonger de nouveau les files d'attente dans les centres de vaccination. Verdict dans les prochains jours.