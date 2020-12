Grand Témoin 2020 : Le Dr Yacine Hussein du service réanimation du CH de Laval

Le docteur Yacine Hussein est médecin au service réanimation du CH de Laval. Cette année, il a été confronté de plein fouet à l'épidémie de Covid-19, qui encore aujourd'hui épuisent ses équipes. Pour lui, on est encore loin d'avoir décroché de cette épidémie. Mais ce médecin reste optimiste, la campagne de vaccination prochaine permettra de soulager les hôpitaux et d'enfin voir le bout du tunnel.

À l'hôpital, nous avons tous peur d'une possible troisième vague, qui pourrait être très meurtrière avec les réunions de famille ", soupire le Dr Yacine.

L'une des problématiques que le Dr Yacine a rencontrée cette année, c'est que la Covid-19 est une maladie que l'on ne connaissait pas, et qu'elle est assez imprévisible.

Malgré les difficultés, nous avons fait face. Nous avons exposé nos familles, nos proches, mais tous ensemble, nous avons fait face et nous continuons de faire face", se rassure le Dr Yacine Hussein.

On n'était pas habitués à tout cela, mettre des sur-blouses, des lunettes, etc... pour pouvoir accéder aux chambres ou se déplacer. Cela a complètement changé notre manière de fonctionner au service réa de Laval" explique-t-il.

Le Dr Yacine évoque aussi les difficultés de la confrontation quotidienne à la mort.

On est sans cesse confronté à la mort, mais on n'a pas le choix malheureusement. Et c'est dur. Mais sur tous les patients qui entrent au service réanimation, beaucoup en ressortent. C'est la fierté de notre métier" confirme le docteur de Laval.