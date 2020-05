Grande distribution, bureaux de tabac ou pharmacies : en Limousin, se procurer des masques reste aléatoire

" On a fait des annonces à nos clients, mais nous sommes dans l'impossibilité de leur dire quand les masques seront là ". Le constat, froid, est fait par Frédéric Vergne, président de la fédération des buralistes en Corrèze. Car dans les bureaux de tabac comme dans la grande distribution et les pharmacies, tous les trois habilités à vendre des masques grand public, l'approvisionnement se fait bien souvent attendre alors que le déconfinement est amorcé depuis lundi.

Situations disparates dans la grande distribution

La grande distribution reste le secteur où il est, d'évidence, le moins dur pour trouver des masques. Mais, autant l'écrire tout de suite, il est impossible d'être exhaustif et tout à fait précis car les situations diffèrent selon les enseignes et leurs réseaux pour en proposer à la vente. Dans le réseau Intermarché, il est partout possible de réserver sur internet une boite de cinquante masques à usage unique, vendus à prix coûtant, et aller les retirer dans les deux ou trois jours après avoir reçu un mail. "Ca permet de réguler le flux des clients en magasin" indique David Fleurier, dirigeant de celui de Ventadour à Limoges qui en a déjà écoulé 60.000.

"Ça permet surtout d'avoir une bonne sécurité à la fois pour les clients et les collaborateurs". Vente aussi ici de masques lavables en tissu, merci France Manufacture, le fabriquant limougeaud situé à cinq minutes. Partout, la vente a lieu en caisse. Dix masques à usage unique maximum par client, là encore à prix coûtant, sont vendus à Carrefour à Boisseuil où un nombre déterminé à l'avance est vendu chaque jour pour en avoir quotidiennement à disposition.

à lire aussi Vente de masques : les grandes surfaces prises d'assaut en Limousin

Certaines enseignes, elles, viennent tout juste d'être approvisionnées : c'est le cas des Auchan supermarché de Brive et Egletons, mais aussi de Leclerc à Brive. Partout les quantités vendues sont restreintes pour éviter la pénurie, alors que les enseignes ferraillent aussi pour s'en procurer. Super U, à Malemort, n'en propose pas encore à la vente préférant mettre le peu qu'elle a à disposition des salariés. C'est toujours la galère en zone rurale : rien dans les Vival, Spar et Petit Casino de Corrèze par exemple, les masques ne sont pas commandables en interne, alors que les demandes des clients sont elles bien là.

Depuis trois semaines, les buralistes attendent la livraison de leur commande

Même impuissance chez les buralistes. Ils ont, au niveau national, passé une commande " de 2 millions de masques lavables en tissu à un fournisseur basé en Picardie " indique Frédéric Vergne, qui est aussi président de la fédération du Centre-Ouest et vice-président de la confédération nationale. Une livraison rapide avait été promise.

" A ce jour, quelques buralistes, qui ont commandé dans les premières heures et même les premières minutes, ont eu des masques. Peut-être 100.000 masques au niveau national. Mais depuis près de trois semaines, on attend le reste " grince le buraliste. " On compte sur ce fournisseur, Lainière Santé, mais nous ne savons pas où en est la situation. Est-ce que le gouvernement a réquisitionné ? Est-ce que certains ont surenchéri ? On ne sait pas, et on reproche la communication opaque du distributeur qui ne nous informe absolument pas de l'état des stocks et de l'avancement de la fabrication. Alors, que de notre côté, nous avons annoncé à nos clients que nous allions les protéger ". Et ce n'est pas tout puisqu'une deuxième commande, d'1,5 millions de masques, avait été garantie selon lui, dont la distribution devait débuter ces jours-ci.

Les pharmaciens ne sont pas non plus livrés

Quant aux pharmaciens, les derniers à avoir eu l'autorisation de vendre des masques, ils attendent, d'une manière générale, eux aussi d'être livrés en masque tissu lavable de haute qualité " fabriqués par des entreprises pharmaceutiques basées en France " indique Olivier Marquet, président en Corrèze de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, qui fait état de 30 à 40 appels par jour reçus de ses collègues impatients d'en recevoir. " Ce seront des masques lavables de 30 à 50 fois avec des normes UNS1 et UNS2. Les premières livraisons sont espérées pour le début de la semaine prochaine ".