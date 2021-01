Granville : une cinquantaine de manifestants réunis pour "défendre l'hôpital"

Une manifestation était organisée devant le centre hospitalier de Granville ce jeudi 21 janvier, à l'occasion de la journée nationale et intersyndicale de défense du secteur de la santé. Elle a rassemblé une cinquantaine de personnes.

"Unis pour une meilleure santé 2021". A Granville, une cinquantaine d'usagers et de militants syndicaux se sont rassemblés ce jeudi 21 janvier entre 13h et 14h devant l'hôpital de Granville, à l'appel de la CGT et le comité des usagers pour la défense de l'hôpital public de proximité.

Les manifestants ont bravé la pluie pour afficher leur soutien aux soignants, au système de santé français et plus localement, défendre l'hôpital de Granville. Ils dénoncent notamment les diminutions de lit et le déménagement de nombreux services vers Avranches, le dernier en date étant la gastro-entérologie.

La sécurité sociale, c'est l'un de nos acquis. C'est une avancée du conseil national de la Résistance qu'il faut continuer de défendre, martèle Pierre, 82 ans. Et puis c'est malheureux qu'on ne puisse plus se faire opérer ici. Le maillage du territoire n'est plus respecté.

Le rassemblement s'est terminé par des prises de parole sur la défense du train et notamment des liaisons Paris-Granville fortement diminuées actuellement.