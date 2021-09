Gratuité de la contraception jusqu'à 25 ans : une décision saluée par les Mayennaises

La contraception gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans, à partir du 1er janvier prochain. C'est l'annonce faite par Olivier Véran, le ministre de la Santé jeudi matin. Jusqu'ici, seules les mineures de 15 à 18 ans en bénéficiaient. Cela concernera aussi bien la contraception en elle-même (pilule, stérilet, préservatif), que les consultations de prescription et de soin autour de la contraception.

Il faut encore savoir quels dispositifs seront inclus dans la gratuité avec précision mais 21 millions d'euros sont d'ores et déjà prévus pour cette avancée. En Mayenne, comme ailleurs dans le pays, les réactions sont positives puisque cela devrait permettre de mettre fin aux inégalités d'accès, si on n'a pas de mutuelle ou s'il n'existe pas une antenne du Planning Familial à proximité. Pour ces Mayennaises, cette mesure va surtout alléger le porte-monnaie d'une dépense, que les hommes n'ont pas, mais aussi leur simplifier la vie : "il faut payer, prendre rendez-vous chez le médecin, avec la vie qu'on a maintenant, on n'a pas forcément le temps. C'est une bonne chose pour les jeunes, pour qu'ils assument leur sexualité comme ils l'entendent".

L'annonce est donc bien accueillie par le Planning Familial, les associations mais aussi pars les professionnels de santé. Contacté, Eric Pinçon, co-président de la chambre syndicale des pharmaciens de la Mayenne, espère que la mesure favorisera un accès encore plus large à la contraception dans le département.