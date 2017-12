Nieul-sur-Mer, France

"J'ai reçu le cadeau ultime", annonce Claude Bougerol. C'était il y a presque 14 ans maintenant, en 2004. On lui diagnostique une hépatite C. Une maladie qui évolue lentement mais les médecins préviennent, il lui faut absolument une greffe de foie pour pouvoir continuer à vivre. Claude s'inscrit sur une liste d'attente mais cela ne va pas assez vite. Les médecins lui parlent alors de la greffe depuis un donneur vivant. Une transplantation qui peut se faire grâce à aux enfants, à des membres de sa famille, des amis ou du cercle proche. Claude a quatre enfants dont deux compatibles mais Claude refuse dans un premier temps.

Un don familial

Pour cet habitant de Nieul-sur-Mer, ce n'est pas dans l'ordre des choses : "Quand on est parent, c'est nous qui donnons aux enfants, plutôt que de leur prendre". Mais ses quatre enfants, sa compagne refusent la situation et s'organisent pour le faire changer d'avis. Pour Nicolas qui a été choisi pour la greffe, c'est avant tout "un don familial". Avec ses autres frères et sa sœur, ils mettent tout en oeuvre pour convaincre leur père, ils font appel à des amis. Ils se renseignent sur la greffe depuis un donneur vivant, réalisent toutes les démarches, "on a lancé ça assez vite, pas sans réflexion, mais on ne voulait pas voir partir notre père" .

Une pilule chaque matin pour éviter le rejet

Finalement, Claude accepte. Le 27 janvier 2004, Claude et son fils Nicolas se font opérés ensemble. Nicolas donne 65% de son foie à son père qui se remet rapidement. Depuis, Claude Bougerol est en pleine forme. Il a repris le ski, le golf. Il prend chaque matin un comprimé pour éviter le rejet de la greffe mais "ce n'est rien", assure-t-il, "cela me prend deux secondes et demie et il y a bien des femmes qui prennent une pilule le soir, moi c'est le matin". Nicolas lui n'a aucune séquelle de l'opération, son foie s'est régénéré, si ce n'est une cicatrice mais ce qu'il retient surtout c'est qu'il a l'impression "d'avoir le père le plus heureux du monde". Et c'est vrai que Claude est heureux. Depuis ce 27 janvier 2004, il n'a pas l'impression d'avoir survécu mais de vivre plus intensément les choses : "Avant je voyais les choses, maintenant je les regarde, je ne dis pas oh il pleut, je dis ah chouette, une journée de pluie".

15% de donneurs d'organes vivants en France

La greffe depuis un donneur vivant est possible notamment pour donner un rein ou une partie de son foie mais cela reste encore une démarche assez rare en France. Il y a 15% de donneurs d'organes vivants en France selon la Société francophone de transplantation, un nombre inférieur à certains pays du nord de l'Europe. En Hollande, par exemple, "entre 30 et 40% des dons sont réalisés par des donneurs vivants", explique Alain Lemoine, professeur en Belgique et président de la Société francophone de transplantation.

La France a un certain retard dans ce domaine, reconnait le professeur Yann Le Meur de l'hôpital de Brest. Selon le vice-président de la Société francophone de transplantation, le gouvernement va mettre en place d'ici peu un plan Greffe pour faire face à la demande croissante de greffons.

76 transplantations rénales à l'hôpital de Poitiers en 2017

Si la demande augmente, c'est que les critères d'éligibilité pour être greffé sont de moins en moins restrictifs et ce notamment "grâce aux progrès de la médecine, des techniques, on peut greffer des personnes de 70, 80 ans avec certaines pathologies, chose que l'on n'envisageait pas il y a 20 ans", explique le professeur Antoine Thierry, responsable du service transplantation à l'hôpital de Poitiers. Cette année, l'hôpital de Poitiers a réalisé 76 greffes de reins, un nombre en augmentation par rapport à 2016, où 59 transplantations avaient été réalisées.

Même si le nombre augmente, 180 personnes sont toujours en attente d'une greffe de rein à l'hôpital de Poitiers.